Jako v hokeji. Basketbalový Děčín dres barevně sladil, má nové logo i nadaci

„Čeká nás benefice ve speciálních dresech, rádi bychom obnovili ples, i když trenéři to neradi vidí,“ pousmál se generální manažer Lukáš Houser. „Chtěli bychom se ucházet o All Star Game, což je na dobré cestě, plánujeme vzpomínkovou výstavu a další akce. Je to naše 80. sezona, což je pro nás svátek.“

Klub nově nese název BK Armex Energy Děčín, celou sezonu bude používat speciální klubové logo s číslovkou 80. „Jde o naši 35. sezonu v nejvyšší soutěži, z toho 32. v řadě. Po rozdělení Československa jsme postoupili do ligy v ročníku 1993/94 a nikdy jsme nesestoupili stejně jako Pardubice, Ostrava a USK.“

Vznikl Nadační fond Válečníků, pod křídla si jej vzala děčínská legenda Jakub Houška, který charitu provozoval na svém webu Koubasket.

„Jsme první český basketbalový klub, který svoji nadaci má,“ prozradil exreprezentant Houška. „Je správné, že do toho jdeme, chceme pomáhat a semknout lidi. Můžeme dělat opravdu velké věci.“

Generální manažer Děčína Lukáš Houser.

Rozpočet Děčín udržel na zhruba stejné výši jako loni. „Za minulou sezonu jsme skončili v lehounce černých číslech, což je důležité, i když naším cílem není vydělávat peníze. Výši rozpočtu říkat nebudu, ale výrazně jej nenavyšujeme ani nepropadáme,“ uvedl Houser.

Ke zvýšení příjmů chce klub využít stabilně vysokou návštěvnost, letos poprvé v historii nabízí permanentky jen na dlouhodobou část, na play off už platit nebudou. „Fanoušci to přijali dobře, berou to jako podporu klubu, značná část haly už je vyprodaná v permanentkách,“ děkuje šéf. „Vstupné dlouhodobě nebylo stěžejní částí rozpočtu, ale to je špatně. Ve fotbale a hokeji to tak mají. I my chceme, aby jeho role nebyla bezvýznamná.“

Do nové sezony jde Armex s novými trikoty, loga partnerů na nich budou vesměs v jednotné barvě po vzoru mnohých klubů v hokejové extralize. „Budou čistší, hezčí. V hokeji to je teď téma, my se o to snažili taky dlouhodobě, povedlo se to poprvé,“ těší Housera. „Každý by chtěl dresy, jaké mají v NBA nebo Barceloně, tedy s jedním partnerem, ale tady to tak nefunguje. Jsme rádi, že jsme se s našimi sponzory domluvili.“

Po sezoně se v Armex Sportcentru bude řešit nová vzduchotechnika, rekonstrukce čeká staré šatny z 80. let minulého století. Dokončuje se projekt na instalaci nových košů, které se do stávajících prostor nevejdou. Bez nich nemůže klub do evropských pohárů.

„Tohle je poslední krok, který bychom potřebovali,“ řekl Houser. „I tak naše hala nezaručuje, že můžeme do Evropy. Ligu mistrů bychom v ní nemohli hrát nikdy, EuroCup s novými koši ano. Když se chceme posouvat, tak směrem do Evropy. Ve spolupráci s městem. Díky za Armex Sportcentrum, ale je malé, má omezení. Jinde rostou velké haly, v Pardubicích, Brně. Třeba se jednou dočkáme i my, ale to by musel pomoct i stát a Národní sportovní agentura.“