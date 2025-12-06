Basketbalová moderátorka Děčína: Nechci zaujmout výstřihem, ale vtipem

Nepopírá lehkou inspiraci marketingem fotbalového Viagemu, ale vyzývavou moderátorkou Aneta Kubátová být nechce. „K basketu se to ani nehodí. Nechci zaujmout výstřihem, ale spíš vtipem,“ říká jedenadvacetiletá studentka ekonomie a managementu, která od jara zpestřuje ligové zápasy děčínských Válečníků rozhovory s hráči i fanoušky.
foto: archiv Anety Kubátové

Její video na motivy ikonického filmu Účastníci zájezdu má téměř milion zhlédnutí, hrdá je i na to, že Děčín byl prvním klubem v basketbalové lize, který s konceptem moderátorky přišel. „Až po nás se začaly přidávat další týmy, udáváme trend,“ pyšní se milovnice sociálních sítí, účastnice soutěže krásy a také basketbalová trenérka. V Děčíně pomáhá s nejmenšími dětmi.

Koho napadlo, že Děčín bude mít moderátorku?
Mě! Dělám v klubu už tři roky, prodávám ve stánku, říkala jsem si, že by bylo zajímavé nějak to propojit. Chtěla jsem, aby byl Děčín víc vidět. Vedení mi to odsouhlasilo, že to je super nápad. A v dubnu vznikl první rozhovor.

Inspiroval vás marketing fotbalového ústeckého Viagemu?
Trochu ano, věděla jsem, že to existuje. Ale také jsem to hned od začátku chtěla dělat jinak. Ne vyzývavě. Jasně, celá republika zná ústecký fotbal hlavně díky těm holkám, ale nemyslím si, že musím být napůl svlečená, abych měla úspěch nebo se lidi se mnou chtěli bavit. Snažím se oslovit jinak.

Účastníci zájezdu po válečnicku

To se povedlo třeba ve vašem videu inspirovaném filmem Účastníci zájezdu, které má skoro milion zhlédnutí.
Vzniklo cestou na zápas do Nymburka. S řidičem jsme si začali dělat srandu z šálků a podšálků a pak nás napadlo, že z toho zkusíme udělat video. Natočili jsme to během chvilky a byl z toho virálek.

Rozruch vzbudilo i video, kde se navzájem zvedáte s křídelníkem Jadenem Edwardsem.
Říkáme tomu silový souboj, je asi jasné, jak to dopadlo. (smích) Dělalo se to za plného provozu ve fitku, lidi koukali, co se děje. To je ta cesta, jak to chci dělat. Aby fanoušci víc poznali hráče a cítili tu super atmosféru, která v klubu panuje.

Jak rozumíte basketu?
Mám to nakoukané, ale na sto procent všechno neznám. Nejsem expert.

A hrála jste ho?
Já ne, jen mamka. Ta mě k tomu přivedla. Ona tu prodávala lístky, já začala pomáhat ve stánku s občerstvením. Na basket se od té doby dívám, baví mě ta atmosféra, jak je to tu živé. Ve stánku jsem zůstala, jen si teď odsud občas odskočím moderovat.

Už i basketbal v Ústí má moderátorku, míň vyzývavou. Jdeme s dobou, tvrdí šéf

S kým nejraději děláte rozhovory?
Skvělý je kapitán Tomáš Pomikálek, vtipný je i Lukáš Feštr. Ale všichni jsou v pohodě. Není to tak, že bych s někým nechtěla dělat rozhovor, se všemi se dá krásně povídat. Někdo je třeba větší introvert, někdo se nechce tolik ukazovat, ale já to vždy nějak okecám, hodím na něj očko a dobrý.

Moderátorek ve sportovních klubech přibývá, je to trend?
Jasně, je fajn, když tam je nějaká hezká slečna, která to trošku rozproudí a baví se s hráči a fanoušky. Hezky se na to kouká.

Jak vnímáte rivalitu mezi Děčínem a Ústím?
Je to sranda, aspoň se něco děje. Vyhecuje se to, je to největší zápas ligy. Něco jako ve fotbale Sparta se Slavií.

Ústecký šéf Tomáš Hrubý rád přitvrzuje v hecování, říká, že basket potřebuje kontroverze, aby se o něm mluvilo. Co o tom soudíte?
Mně se líbí, jak to děláme my v Děčíně, nechceme z toho dělat bizáry, raději víc na pohodu. Má to úspěch i tak, Účastníci zájezdu otřásli celou republikou.

Děčín, 8. 11. 2025, BK Děčín - Opava, utkání NBL. Moderátorka Děčína Aneta Kubátová.

Proč je v Děčíně basket fenomén?
Máme tady skvělou komunitu lidí, nejlepší fanoušky, skoro pořád plnou halu. Prostě jsme dobří! Lidi to tady baví.

Kromě moderování jste se stala i basketbalovou trenérkou dětí, jaké to je?
Jsem asistentka trenéra u U8. Někdy zaskakuju i na pohybové školičce, to jsou úplně miminka. Našla jsem se v tom, baví mě práce s dětmi, mám je ráda a ony mě, rozumíme si. Ale asi to není úplně můj hlavní cíl, že bych chtěla být trenérkou basketu.

Posílají mě do Afriky, ale já už jsem Češka, tvrdí fotbalová moderátorka Joy

A co tedy?
Našla jsem se v tom moderování. To mě baví, mám pro to předpoklady, říkají, že mám i hezký zvučný hlas, vůbec se nebojím vystupovat před lidmi, oslovovat je. Už jsem moderovala i zápasy boxu a teď jsem si s jedním sportovním kanálem domluvila další spolupráci. Sama se věnuju fitboxu, není to taková mlátička jako klasický box, spíš takový box pro holky.

Účastnila jste se i soutěže krásy nazvané Miss Šantovka, o jakou akci šlo?
Bylo to v Olomouci, každý rok tam hledají tvář obchodního centra. Získala jsem tam titul Miss Social Media, hlavně za moji aktivitu na sociálních sítích.

O účasti v nějaké ještě prestižnější soutěži krásy neuvažujete?’
Mám to v hlavě, ale ještě je na to čas. Když tam půjdu, chci do toho dát 100 procent a být na to připravená. Ale láká mě to hodně.

Máme tu challenge mezi Jadenem @jaden30edwards a naší Anet @anetkubatova. Co myslíte, komu to šlo lépe?

A modeling?
Ten jsem dělala jsem dřív, od deseti let jsem byla v agentuře. Ale nemám na to výšku, měřím 170 centimetrů, oni chtějí nad 175. Moc jsem se neuchytila. Na Miss můžete předvést, jaká jste osobnost, na to se hodím víc.

Co studujete?’
Vysokou školu ekonomie a managementu, jsem ve druhém ročníku, jednou týdně jezdím do Prahy.

Takže by z vás jednou mohla být generální manažerka děčínského klubu
To by se mi líbilo, ale cítím, že jsem se našla spíš v sociálních sítích a moderování. Lukáš Houser (generální manažer Děčína) se o místo bát nemusí. (úsměv) Je skvělý, dělá to moc dobře.

