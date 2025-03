Grepl o krocení tygra i Nymburku: Musíme chytat směr, jakým hraje

Lídr Walton, i když je zraněný, chodí na lavičku s vámi o berlích. O čem to svědčí?

Chtěl by hrát. Cizinci se nám povedli lidsky výborně. Že musíme kádrem rotovat kvůli našemu zdravotnímu stavu, je druhá věc. Bohužel občas takové sezony jsou. Budeme hrát samozřejmě i za A. J. Waltona. Naštěstí se už vrátil Davidson, ale ruka není ještě na sto procent v pořádku, protože byla šest týdnů v sádře. Svaly na ruce, především zápěstí, jsou zatuhlé.

V únoru přišel Edwards, který působil letos i v Ústí. A s průměrem 19,4 bodu září.

My ho měli nakoukaného už z loňské sezony, kdy hrál v Dánsku. Věděli jsme o něm. Ústí po něm sáhlo, my na tom nejsme finančně tak, abychom mohli lovit hráče s vyšší peněžní hodnotou. Nakonec skončil u nás a my jsme za to rádi, protože to je velmi dobrý hráč.

A taky pozitivní?

Prostě chce hrát basket. A to je kolikrát to, co mi u některých hráčů chybí. On mi zvedá náladu, protože do haly chodí i v neobvyklých časech. Třeba v devět večer, kdy je v ní konečně volno, si jde střílet. A to se u hráčů už moc dnes nevidí. Doufám, že nám pomůže ještě víc než doteď, a my pomůžeme jemu, aby udělal větší krok ve své kariéře.

Během sezony se vrátil také pivot Šturanovič, jak pomáhá?

Jsme rádi, že Max přišel, pro něj platí to samé co pro Edwardse. Vrátil se, protože mu basket chyběl. Upřímně, udělali jsme chybu, že jsme si ho nenechali rovnou od srpna.

Ogundiran ukazuje, že se vypracoval v oporu. Jak jste s ním spokojený?

On má sezonu zatím hodně na houpačce. Je na sinusoidě, jednou nahoře, jednou dole. Kolikrát chce až tak moc, že se některými provokatéry nechá vytočit. Jako v Opavě, kde jsme měli velmi dobře rozehraný zápas a neudržel nervy na uzdě. Dostal po úmyslném faulu technickou chybu a posledních osm minut strávil v šatně. My s ním chceme pracovat. Jak se říká, lepší krotit tygra, než budit emoce. Protože to nám kolikrát v této sezoně chybělo.

S blížícím se vrcholem sezony se to ale zlepšilo, že?

Pokud bych měl někoho vyzdvihnout, kdo na to velmi pozitivně reagoval, je to Slowiak. Jeho příspěvek je zápas od zápasu vyšší. Poměr jeho věku, výkonnosti a toho, co je na něj v tuto chvíli naloženo, zvládá velmi slušně. A já za sebe si můžu jen přát, aby všichni byli co nejvíc zdraví.

Děčín - Ústí nad Labem, utkání NBL, skupina A1. Děčínský kouč Tomáš Grepl v extázi.

Díru po zranění Waltona zacelil další navrátilec Feštr. Jaká je jeho úloha?

Je to rutinér, který to v Děčíně velmi dobře zná. Jeho odchod před pár lety byl takový, že se nechtěl moc přizpůsobovat herním trendům. On si chce kolikrát hrát to svoje. Prošel si pak Olomouckem, kde plnil funkci kapitána a hrál velmi dobře i vzhledem k tomu, že nastupoval pořád s cizinci. Vyzkoušel si to v Jindřichově Hradci. Pro nás šlo o jednoznačnou volbu, když se A. J. zranil. Snažili jsme se ho přesvědčit, i když na tom nejsme bůhvíjak, abychom mu mohli nabídnout modré z nebe. Pozici přijal, přišel s neskutečnou pokorou, což tým, já i vedení klubu oceňujeme. Slovy se to ani nedá popsat. A já věřím, že pořád mu něco v nádrži zbylo a je schopný nám opravdu pomoct.

V sobotu hostíte Nymburk, který září v Lize mistrů. Hraje se letos zase jen o druhé místo?

Podle toho, jak sezona probíhá, s největší pravděpodobností ano. I když v basketu nikdy nevíte. Na druhou stranu je výborné, jak se Nymburk prezentuje v Lize mistrů. Pro nás by mělo být gró naší práce se z toho učit, protože oni svým stylem dokážou přehrávat i velmi dobré týmy v Lize mistrů. Jestli se basket takhle bude hrát, musíme se co nejvíc přizpůsobit a chytat ten směr.