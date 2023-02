Basketbalový Děčín reaguje na marodku, přivedl „Jordana“ ze Slavie

„Jsem nadšený. Pro mě jde o pozitivní změnu, cítím tady výbornou atmosféru a už se těším, až začneme společně bojovat o ligové výhry,“ uvedl na klubovém webu Američan.

Pětadvacetiletý pivot před příchodem do české soutěže působil v portugalské Albufeiře. Je odchovancem prestižní Yale University. „Delší dobu jsme uvažovali o posílení podkošové sestavy a zranění Tomáše Pomikálka a Petra Macháče naše rozhodování jen urychlilo,“ řekl generální manažer Lukáš Houser. „Po důkladném prozkoumání hráčského trhu a zohlednění našich možností jsme se rozhodli pro Brunera, který už má s naší soutěží nějakou zkušenost.“

V dresu slávistického nováčka měl 207 cm vysoký hráč bilanci 20 zápasů, 9,6 bodu a šest doskoků. Za Válečníky by mohl naskočit už v sobotu na půdě Opavy, vyřídí-li se včas všechny formality.

„Zranění dvou vysokých hráčů a s tím spojená užší rotace nás poslední zápasy limitovala. I proto jsem rád, že se vedení podařilo přivést do naší sestavy zatím nejvyššího hráče,“ řekl trenér Tomáš Grepl. „Jordan do naší hry přinese prvky, které nám dosud chyběly i ve chvílích, kdy jsme byli komplet. Je to fajn člověk a věřím, že půjde o vhodné doplnění.“