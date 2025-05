„Pracujete celou sezonu proto, abyste tyhle momenty hráli. Na někoho to může mít svazující vliv, věřím, že pro nás to bude motivující,“ je přesvědčený děčínský sportovní manažer Jakub Důra. „Vůbec bych to nebral jako nějaký přehnaný tlak, je to další zápas, jen ještě důležitější.“

Sobotní pátý duel série v Brně prohrál Děčín po velkém dramatu 100:102, nepomohlo ani sedm bodů uzdraveného Jordana Ogundirana. Lídr týmu se do sestavy vrátil po čtyřzápasové pauze.

„Ve vyřazovacích bojích se o zraněních moc nemluví, takže se v tom nebudu rýpat. Čekalo se na poslední chvíli, byl připravený hrát. A uvidíme, jak to bude dál.“

Jak se semifinálová bitva s Brnem natahuje, čím dál větší roli hraje únava. „Došli jsme daleko a bojujeme o medaile, za což jsme rádi my i fanoušci, ale teď už je to hlavně o tom morálu, kdo je v této fázi sezony schopný ždímnout se víc, ten vítězí. Náš úkol je, abychom to dokázali, velkou roli bude hrát hlava.“

A samozřejmě i taktické šachy. V sobotu Brno v koncovce strhlo výhru na svou stranu 14 vteřin před koncem těžkou trojkou Dylana Frye po geniální akci, kterou během oddechového času namaloval kouč Martin Vaněk. „Brno to zahrálo velmi dobře, ta střela klobouček, ale tam se nerozhodlo. Měli jsme špatný vstup, nezačali jsme dostatečně agresivně a tvrdě, pak nás stálo spoustu sil to stáhnout. Chápu, že pro fanoušky je ta poslední střela nejdůležitější, ale tam se zápas nelámal,“ tvrdil Důra.

K domácímu vysokému vítězství 103:67 přispěl čtrnácti body rozehrávač Tadeáš Slowiak, v Brně nebodoval. „Je to basket, kolektivní hra. Nikde není psáno, že když dá jednou dvacet bodů, podruhé zase. Tadeáš je rozehrávač a jeho primárním posláním není skórovat. Každý zápas je jiný a klíčový je týmový výsledek.“

O sérii s Brnem mluví Důra jako o reklamě na basket. „Má to všechno. Je to fyzické, náročné, euforické i vyrovnané. Publikum je fantastické u nás i v Brně. Je to nejkrásnější fáze sezony a my si to chceme užívat co nejdéle.“

Brněnští fanoušci během pátého semifinálového duelu s Děčínem.

I proto věří, že Válečníci najdou dost energie na další těžkou bitvu. „To bude zásadní. Pokud předvedeme energický výkon po celých 40 minut, naše šance budou stoupat. Určitě chceme vyrovnat sérii a do Brna se vrátit,“ přeje si.

Zápas číslo 6 vypukne v děčínském chrámu hluku v úterý v 18 hodin a brněnský kouč Vaněk čeká další řežbu. „Už poslední dva zápasy tam byly doslova válka. Teď to bude stejné, možná ještě hustší atmosféra. Ale tíha okamžiku je teď na Děčínu.“ Přesně v takových chvílích však Válečníci bývají nejsilnější.