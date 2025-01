Další kuriozita mezi Děčínem a Brnem. Hosté čekali koš ze hry prvních 12 minut

„Děčín nám nakopal zadek,“ shrnul brněnský rozehrávač Viktor Půlpán výprask 64:88, který znamenal čtvrtfinálové vyřazení.

Byl to vskutku neobvyklý pohled. Brno v první čtvrtině minulo devět pokusů ze hry. Tři dvojky, šest trojek. Úspěšnost střelby z pole 0 procent! Svých osm bodů oproti 22 děčínským nastřílelo výhradně z čáry trestných hodů.

„Nechali jsme si to utéct hned v první čtvrtině. V Děčíně se vždy hraje velmi tvrdě, vždy to bolí a každý tým se na to musí připravit. Podle mého jsme na to připraveni byli, ale nedokázali jsme se hře domácích přizpůsobit. Navíc mi přišlo, že někteří hráči z našeho týmu jako by tady vlastně nebyli,“ kritizoval Půlpán.

Domácí se výhrou a hlavně úvodem snů rehabilitovali za porážku na palubovce ústeckého rivala. V hale bouřilo bezmála devět stovek fanoušků.

„Dnes jsme hráli velmi slušně v obraně, všichni hráči byli zapojeni, nikdo nic nevynechal, neměli jsme výpadky a Brno nedostalo prostor pro snadné koše,“ těšilo Tomáše Grepla, trenéra děčínských Válečníků. Pivot Jan Štěrba si pochvaloval: „Dnes nás bylo plné hřiště, Brnu jsme nedali nic zadarmo!“

Ze hry Brno skórovalo až po 11 minutách a 27 sekundách zásluhou dvojky Chargoise. „Bohužel jsme nezačali dobře, nechytili jsme se jednoduchými střelami a pak už jsme se v tom vezli. Domácí fanoušci Děčín samozřejmě hnali a rozdíl ve skóre narůstal,“ uvedl Martin Vaněk, kouč hostů. „Největší problém mého týmu byla chybějící energie. Tohle je náš devátý zápas ve 27 dnech, k tomu je tady pak cestování, které každé vydá za zápas, a týmu začíná docházet šťáva. Byli jsme v Německu, dvakrát v Děčíně... Není jednoduché se s tím vyrovnat i mentálně a správně se na každé utkání naladit.“

Necelé dva týdny předtím nabídl souboj stejných soupeřů na stejném místě, jen v lize, taky nevšední moment. Děčínský Jordan Ogundiran dal s klaksonem vítězný trojbodový technický koš, neboť na obroučku sáhl brněnský Šimon Svoboda, ale až po konci zápasu rozhodčí u videa určili, že míč se odrazil od obroučky ještě před Svobodovým kontaktem. A Brno uhájilo výhru 80:78.

Pikantní je, že v sobotu dojde na ligovou bitvu Brno – Děčín znovu. „Musíme dost věcí změnit,“ burcoval Pulpán. Bude do třetice všeho kuriózního?