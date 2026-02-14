Údiv děčínského trenéra Grepla: Hrát šestkrát za sebou jen venku? Nechápu

Ondřej Bičiště
  12:24
Neomlouvá tím výsledkový útlum basketbalistů Děčína, ale neobvyklé rozlosování v letošní lize kouče Válečníků Tomáše Grepla štve. Z posledních sedmi zápasů hráli šestkrát za sebou venku, v březnu je zase čeká série tří domácích utkání v řadě.
Děčínský kouč Tomáš Grepl velebí hrdinu rozhodujícího čtvrtfinálového zápasu...

Děčínský kouč Tomáš Grepl velebí hrdinu rozhodujícího čtvrtfinálového zápasu Maksima Šturanoviče. | foto: Ondřej BičištěMAFRA

Děčínský trenér Tomáš Grepl.
Děčínský trenér Tomáš Grepl
Děčínský kouč Tomáš Grepl prožívá zápas.
Děčínský trenér Tomáš Grepl hovoří do televize.
„Teď jsme měsíc a půl v kuse hráli pořád jen u soupeřů. Je to strašně náročné, domácí prostředí si vůbec neužijeme. Trochu se s tím pereme,“ přiznal Grepl.

Válečníci končili základní část NBL třemi zápasy venku, na to hned navázaly další tři venkovní duely v nadstavbové skupině A1. „Já byl zvyklý hrát doma – venku, nechápu, jak to teď vychází, vadí mi to. Ale to je tak jediné, co s tím můžeme dělat. A snažit se, abychom byli připravení co nejlépe.“

Armex z šestizápasové venkovní šňůry vyšel s bilancí čtyř porážek a dvou vítězství. Když pak po návratu na domácí palubovku podlehl i favoritovi Nymburku, vypadl z elitní ligové čtyřky. O skóre ho přeskočil Písek.

„Nymburk je odskočený, pak už může každý porazit každého. Snad ještě kromě Pardubic, které hrají ve výborné formě. Nám se povedla šňůra dvou tří výher v řadě, teď jsme zase venku párkrát prohráli, ale nemá cenu se v tom patlat. Musíme se nachystat na další zápasy,“ velí kouč.

Nepříjemný pád Houšky juniora. Tátovi projelo hlavou, jak sám bojoval o život

Děčín se pere i s marodkou, proti Nymburku chyběl křídelník Davis, dlouhodobě absentují rozehrávač Slowiak i křídelník Grill. „Musí nakonec na operaci, čeká ho artroskopie. A návrat Tedyho Slowiaka je zatím také v nedohlednu, snad to stihne do play off,“ doufá trenér.

Aspoň americké posily mu zvedají náladu. Skvěle se rozehrál rozehrávač Posh Alexander, jenž Nymburku nasázel 25 bodů, do formy se dostává i pivot Ahmad Rand, jemuž kouč při příchodu vyčítal slabší kondici.

„Moc těm hráčům nerozumím, když chtějí někde hrát, měli by se o sebe starat. Ahmad je neskutečný atlet, ale pořád ještě není úplně zpátky. Až s námi bude déle, pomůže nám ještě víc,“ věří Grepl.

Třeba i k návratu do elitní ligové čtyřky? „Tak neuvažujeme. Jakmile začnete něco plánovat dlouhodobě, nedopadne to dobře. Teď je pro nás důležitý jen sobotní zápas v Opavě.“

