Nosítka! Ústí se bálo o Žiklu: Možná budu fit na derby. Rivalita? Byla za hranou

Ondřej Bičiště
Petr Bílek
,
  8:30
Všechny vyděsil, když v ligovém zápase v Brně tvrdě dopadl na bok a musela pro něj sanitka, ale v pondělí už pivot ústecké basketbalové Slunety David Žikla z domova hlásil: „Je to naražená kyčel a asi skřípnutý nerv, nic vážného. Možná stihnu už sobotní derby s Děčínem!“
David Žikla (ve žlutém) z Ústí nad Labem atakuje brněnský koš, brání ho Milan Tomáš Stráněl. | foto: Karel Dvořáček / Sluneta Ústí nad Labem

Martin Kříž z Nymburka se dere pod ústecký koš, brání ho David Žikla.
Ústecký David Žikla se snaží zablokovat Kevina Týmla.
David Žikla z Ústí zakončuje na nymburský koš, brání ho Tomáš Mikyska.
Dejan Bruce (vlevo) z USK Praha a David Žikla z Ústí nad Labem bojují o míč.
27 fotografií

Byl to nešťastný moment, když Žikla doskakoval míč a srazil se pod košem s Adamem Kejvalem. „Když jsem se na to koukal zpětně, tak jsem si to udělal spíš sám. Podklouzla mi noha, upadl jsem na pravý bok. Byl to normální souboj,“ neviní soupeře z úmyslu.

Když se pak zkoušel postavit na nohy, nešlo to. „Jako bych šlápl do písku. Dobelhal jsem na střídačku, lehl si, začalo to brnět až do lýtka. Proto zdravotníci uvážili, že bude lepší jet do nemocnice na rentgen a zavolali sanitku,“ líčí momenty, které vypadaly dramaticky, ale naštěstí šlo spíš o prevenci.



I Žikla se ale v první moment vylekal. „Přece jen jsem dopadl na záda a nemohl jsem se postavit na nohu, tak jsem se trochu bál, aby to nebylo něco s páteří. Mohlo to asi skončit hůř, na druhou stranu, nebyl to zase pád v nějaké velké rychlosti. Bude to dobré.“

Rentgen neukázal žádné vážnější zranění, Žikla má naraženou kyčel a nejspíš skřípnutý nerv. Z nemocnice odjel hned po vyšetření domů. „Ještě mám problém chodit, ale čekal jsem to horší. Zatím si nedokážu představit, že bych běhal.“

O dlouhé přestávce ale nechce ani slyšet. „Zkonzultuju to s naším fyzioterapeutem, do play off bych měl být fit určitě,“ věří 203 centimetrů vysoký pivot.

David Žikla ještě v dresu Děčína.

Ve čtvrtfinále ligy už jistě nedojde na El Nordico, tedy derby mezi rivaly Ústím a Děčínem. „Je to škoda, bylo by to zajímavé pro nás hráče i fanoušky,“ mrzí Žiklu. Na palubovce má teď pocit, že mezi regionálními soky to jiskří trochu méně než dříve. „Bývalo to až za hranou, poslední dobou ta rivalita trochu ustoupila. Hráči jsou možná už unavení z toho, že se to tahá i mimo palubovku. Jasně, pořád je to derby a oba týmy chtějí vyhrát, ale na hřišti je to klidnější,“ tvrdí hráč, jenž prošel oběma kluby.

Lépe se cítí v Ústí. „I na Děčín mám dobré vzpomínky, ale tady se cítím po mentální stránce mnohem líp. S panem Greplem (koučem Děčína) je to složitější, je to dost náročný trenér, a pokud neděláte, co chce, můžete s ním mít velký problém,“ naznačil Žikla, že mezi ním a Greplem všechno nebylo růžové.

V sobotu může Ústí Děčínu zavařit, když konkurenta v závěrečném kole nadstavbové skupiny A1 porazí, pošle Válečníky do předkola play off. „Šetřit je určitě nebudeme,“ slibuje Žikla, že Sluneta bude hrát naplno, byť už se nemůže pohnout ze čtvrtého místa.



Její soupeř pro čtvrtfinále play off vzejde z dvojice Opava - Písek. „Přál bych si raději Písek, má mladé mužstvo a je trochu hratelnější. Opavu beru jako tým, který patří do TOP 4,“ vysvětluje pracant, jehož čísla neohromí. V základní části trávil na palubovce přes 14 minut a zapisoval v průměru 2,9 bodu a 2,7 doskoku, v nadstavbě se jeho čas na hřišti smrsknul na necelých 10 minut, sbírá 1,4 bodu a 2,7 doskoku. „Když budu upřímný, nejsem moc spokojený se svými výkony. Mám dost minut, měl jsem od sebe jiná očekávání. Věřil jsem, že nebudu mít tak kolísavé výkony a budu víc produktivní,“ je k sobě kritický.

Všechno ale může smazat rozhodující část sezony. „Já jsem tu hlavně na černou práci, hlavně v tom chci pomoct. Jako tým jsme se teď dostali na herní vrchol, určitě máme na to, abychom bojovali o medaili!“

„Není příjemné vidět hráče v záchrance“

Nosítka na palubovce, hráč v sanitce. V basketbalu nezvyklý pohled, z kterého mrazí. Zranění ústeckého pivota Žikly naštěstí není fatální. „Jsou vyloučené těžké následky,“ oddechl si klubový šéf Tomáš Hrubý.

Žikla zůstal při vědomí, doktorka brněnského klubu ale rozhodla, že hráč musí do špitálu.

Tomáš Hrubý, generální manažer Slunety.

„Spadl blbě na kostrč. Prvotní náznaky větších potíží se naštěstí nepotvrdily. Musel preventivně do nemocnice, udělali mu tam rentgen spodní části páteře. Ještě půjde na CT vyšetření a podobné věci, takže konkrétní povahu zranění budeme vědět až pak,“ uvedl generální manažer Slunety.

Záchranáři Žiklu naložili na nosítka, odtud putoval do brněnské nemocnice. „Není příjemný pohled vidět hráče na nosítkách a v záchrance. Nepřeju to nikomu, nikdo to nechce vidět,“ oklepal se Hrubý.

Žikla nebyl jedinou ústeckou ztrátou, od druhého poločasu ledoval nohu Josef Potoček a navíc chyběl lídr Tomáš Vyoral. Přesto Sluneta dokázala vyhrát 88:84. „Potoček má problém s nártem, taky to intenzivně řešíme. Vyoral má ty samé potíže, ale ten bude v posledním kole nadstavby v Děčíně stoprocentně hrát. Z taktických důvodů jsme řešili nějaké varianty,“ naznačil Hrubý.

Sluneta dosáhla už na 21. výhru v sezoně, do čtvrtfinále play off jde ze čtvrtého místa. „Loni jsme v Brně vyhráli poslední utkání před play off a vyřazovací fáze pro nás nedopadla dobře, tak snad to letos změníme,“ modlí se ústecký trenér Tomáš Reimer. „Věděli jsme, že skončíme čtvrtí bez ohledu na výsledek, chtěli jsme se zaměřit hlavně na naši hru a odstranit nedostatky.“

Když Ústí v sobotu zvítězí v Děčíně, odsoudí rivala k předkolu play off. „Derby je derby a je jedno, v jaké části sezony. Neexistuje pro nás, že o nic nejde. Budeme hrát naplno, nic jiného než výhra nás nezajímá,“ vzkázal Hrubý po proudu Labe.

S konečnou pozicí po nadstavbě je spokojený. „Jsem rád, že nemusíme koukat, jestli půjdeme do předkola. Že jsme nad Děčínem, svědčí o naší dlouhodobé práci, ale zajíci se počítají až po honu. Nejspíš narazíme na Opavu, čtvrtý s pátým, čeká se nejtěsnější řežba. Půjdeme do toho s pokorou.“

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.