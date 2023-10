Kadlecová o Evropě: Jsem ráda, že to nemáme snadné. Inspirujeme holčičky

Nejdřív krach o 11 bodů s maďarským Szekszárdem, pak o deset s italským Sassari, naposledy už jen o čtyři s klubem z Madridu. Levhartice se rychle adaptují na vyšší rychlostní stupeň.

„Španělky, to je samá prvotřídní basketbalová hráčka. Jsem ráda, že si proti nim můžeme zahrát a že to nemáme jednoduché. Nabereme spoustu zkušeností do dalších evropských i ligových zápasů,“ tvrdila Kadlecová po poslední porážce 66:70. „Na začátku jsme měly velký problém s obranou, pak jsme se zlepšily, ale zase nám to nepadalo, mně vůbec…“

Teprve 19leté křídlo nastřílelo sedm bodů, v předchozích zápasech 12 a 18. „Tentokrát jsem asi měla špatně nastavenou hlavu, moc jsem chtěla. Alespoň jsem se soustředila na obranu, abych týmu pomohla.“

Levhartice osvěžily českou ligu a díky účasti ve druhém nejlepším evropském poháru se jim otevřel nový svět. „Moc si to užíváme. Jsem hrozně ráda, že chodí diváci a ukazujeme Evropě, jak se v Chomutově hraje basketbal,“ hřeje Kadlecovou. „V hledišti je hodně malých fanoušků, holčiček a kluků, a jsem ráda, že jsme pro ně inspirací.“

EuroCup basketbalistek. BK Levhartice Chomutov - Movistar Estudiantes (Španělsko). S míčem domácí Valentýna Kadlecová, brání Juana Camilionová.

Rozdíl oproti EWBL, kterou Levhartice loni senzačně ovládly, je podle 180 cm vysokého křídla markantní. „V tamté soutěži se hrálo rychle, v EuroCupu i tvrdě. Máme kvůli tomu hodně ztrát, na to si musíme dát pozor. Soupeřky jdou do všech míčů naplno,“ vnímá Kadlecová. „Tady jsou šikovné hráčky a dobré týmy, prostě vyšší liga. Basketbal dělají profesionálně, což je cítit.“

Severočeský klub se na účinkování v Evropě posílil a jeho vycházející hvězda to kvituje. „Máme široký kádr, dost hráček, takže si v zápasech můžeme i odpočinout. Tím, že jsme pořád spolu, se zlepšujeme, víc a víc si rozumíme.“

Družstvo v létě po slovenském expertovi Jozefu Rešetárovi, který Levhartice dotáhl k historickým úspěchům, převzal Pavel Staněk. „Přinesl větší energii. A už nemáme problém se střídáním, teď rotujeme hodně a máme víc sil do koncovek,“ zamlouvá se Kadlecové.

Loni Levhartice slavily zlato v EWBL, stříbro v poháru a bronz v lize. „Chceme nějaké medaile obhájit, ale je začátek sezony a nikdo neví, co se může stát. Eurocupové zápasy nám hodně pomáhají, i když tenhle pohár hrají i naši brněnští soupeři. Myslím ale, že na medaili zase máme,“ cítí Kadlecová, ale tak daleko zatím nekouká.

Ráda by už ve středu 1. listopadu zapsala doma proti Szekszárdu historické vítězství v EuroCupu: „Jsem moc hrdá, že jsme výhře blíž a blíž. Věřím, že už přijde.“