Basketbal s vůní marihuany. Připadaly jsme si omámené, smála se Velichová

„Moc bych si přála, abychom prošly dál a zahrály jsme si ještě aspoň další dva kvalitní zápasy v EuroCupu,“ zasnila se Charlotte Velichová, rozehrávačka Levhartic. V létě je posílila z Hradce Králové právě díky vidině evropských pohárů.

Chomutov je ve skupině A třetí s dvěma výhrami, v Limassolu uspěl díky obratu v poslední čtvrtině 84:77. Potřebuje AEL znovu porazit a nejlépe výrazným rozdílem, aby se vešel mezi čtyřku postupujících ze třetích míst dvanácti skupin EuroCupu.

Závěrečné 6. kolo EuroCupu středa 27. 11. Skupina A:

19.00 Chomutov - AEL Limassol Skupina J:

18.00 Galatasaray Istanbul - KP Tany Brno.

„Když už jsme takhle blízko, byla by škoda o to minimálně nezabojovat. Uděláme pro to maximum!“ slíbil trenér Pavel Staněk.

Mementem je devatenáctibodová ztráta, kterou musely Levhartice koncem října na Kypru gumovat. „Limassol je hratelný soupeř, ale taky jsme se tam trápili,“ připomněl kouč špatný vstup do zápasu. „Vyhráli jsme díky bojovnosti. Teď už víme, co od nich očekávat, a věřím, že budeme lépe připravení.“

Když se Chomutov z rozděleného ostrova vrátil, mluvil o randálu a doslova smradu v hale. „Jejich fanoušci byli hodně divocí, ke konci už se bouřili. I prostředí bylo zvláštní, v hale se děly různé věci, trošku nezvyk,“ líčila Velichová a upřesnila, čeho se nepříjemný odér týkal: „Kouřily se tam cigarety, ale i tráva. Moc dobře se tam nedýchalo, nic příjemného.“

Až by si jeden pomyslel, že české basketbalistky byly snad i omámené. „Trošku jsme si tak připadaly,“ rozesmála se Velichová.

Chomutovský kouč Pavel Staněk.

Vlajkonoši z Limassolu se chystají i do Chomutova, v hledišti bude pořádný rámus. „Jejich fanklub je doopravdy divoký, hnal svůj tým dopředu. Věřím, že přijde i plno našich diváků a vytvoří pekelnou atmosféru,“ vyzval Staněk fanoušky.

Levhartice se musí oklepat z posledního debaklu od francouzského suveréna z Lyonu o 42 bodů. Pomohla jim k tomu i ligová výhra v Trutnově. „Pokud bychom byli skleslí, nebylo by to ideální,“ odtušil Staněk. Velichová, s průměrem 11,4 bodu top chomutovská střelkyně v EuroCupu, tvrdila: „Chtěly jsme Lyon trošku potrápit, ale je úplně jinde. Zato na Limassol si věříme. Když budeme hrát, co si řekneme, měly bychom být lepší.“

A třeba si českých basketbalistek všimnou i větší kluby z Evropy. „Chceme se ukázat a případně dostat do ciziny. EuroCup mě hrozně baví, je to jiný svět, basketbal je vyspělejší než v naší lize,“ srovnala Velichová.

Zápas z jiného světa startuje v Chomutově ve středu v sedm večer.