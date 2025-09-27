Basketbalistky USK na úvod ligy vyhrály v Hradci, nováček schytal debakl v Brně

Autor: ,
  19:10
Basketbalistky USK Praha zahájily cestu za 20. ligovým titulem a šestnáctým v řadě vítězstvím na palubovce Hradce Králové 75:61. Nováček nejvyšší soutěže Basket Ostrava utrpěl v prvním kole na hřišti KP Brno debakl 46:120.

Valériane Ayayiová (vlevo) a Veronika Voráčková z USK Praha se povzbuzují. | foto: FIBA

Zápas v Hradci Králové byl soubojem domácí trenérky Romany Ptáčkové a jejího asistenta u ženské reprezentace Martina Bašty, který před sezonou převzal USK po legendární Natálii Hejkové.

Úřadující vítězky Evropské ligy v oslabené sestavě rozhodly zápas ve druhé čtvrtině, kterou ovládly 24:10. Jinak s nimi domácí tým víceméně dokázal držet krok. Poslední čtvrtinu dokonce Sokol vyhrál 21:10.

Nejlepší hráčkou zápasu byla letní posila USK Francouzka Pauline Astierová, která nasbírala 20 bodů, 12 doskoků a sedm asistencí. Její krajanka a nová kapitánka Valériane Ayayiová dala o bod méně.

V dresu KP Brno si odbyla povedenou premiéru Američanka Cameron Rose Swartzová, která za necelých 13 minut nastřílela 24 bodů.

Basketbalová Chance liga žen

1. kolo:

Hradec Králové - USK Praha 61:75 (19:23, 29:47, 40:65)
Nejvíce bodů: Martišková 15, Hálová 11, Brožová 7 - Astierová 20, Ayayiová 19, Čechová a Hofová po 12.

KP Brno - Basket Ostrava 120:46 (30:15, 57:23, 89:39)
Nejvíce bodů: Swartzová 24, Galíčková, E. Žílová a Švarcová po 14 - Treadwellová 14, Kaducová 9

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte hokejisty podle fotky? Jen skuteční fanoušci dají všechny

Před rokem znovu zachvátila Česko hokejová euforie, národní tým na domácím mistrovství světa slavil zlato. Sledujete dění v jednom z nejpopulárnějších sportů i po něm? Máte přehled, jak vypadají...

Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem

Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru devatenáctiletého biatlonisty Jana Vaňhy. Okolnosti páteční tragické nehody nyní zjistila redakce iDNES.cz....

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

Neštěstí před začátkem sezony. Mladý český biatlonista tragicky zahynul

Období letní přípravy končí a za pár týdnů odstartuje v biatlonu nová zimní sezona, čeští biatlonisté do ní ale budou vstupovat se stínem smutku. V pouhých devatenácti letech tragicky zahynul bývalý...

Volejbalová senzace pokračuje! Češi si na MS zahrají o medaile, čeká je Bulharsko

Čeští volejbalisté si na mistrovství světa na Filipínách zahrají semifinále. Už tak nejúspěšnější šampionát v samostatné české historii osladili čtvrtfinálovou výhrou nad Íránem 3:1 po setech 22:25,...

Pogačar chce pomstu, Evenepoel double. Přihlásí se na MS o duhu někdo další?

Tadej Pogačar touží obhájit duhový dres a přebít potupu, kterou prožil před týdnem v časovce. Remco Evenepoel má zase na dosah dosud nevídaný double zlatých medailí. Historicky první cyklistický...

27. září 2025  19:30

Šokující zlato pro Kanadu, Vallieresová na cyklistickém MS zaskočila favoritky

Senzační vítězkou silničního závodu žen na cyklistickém mistrovství světa v Kigali se stala Magdeleine Vallieresová. Pro Kanadu získala v elitní kategorii první zlato v historii. Podobně překvapivě...

27. září 2025,  aktualizováno  19:21

ONLINE: Krejčí v sestavě Wolves, Liverpool našel přemožitele. Padli i United a Chelsea

Sledujeme online

Fotbalová Premier League pokračuje šestým kolem. Sobotní nabitý program otevřel Brentford výhrou 3:1 nad Manchesterem United. První ztrátu v novém ročníku zaznamenal Liverpool, který gólem v závěru...

27. září 2025  13:52,  aktualizováno  19:17

Basketbalistky USK na úvod ligy vyhrály v Hradci, nováček schytal debakl v Brně

Basketbalistky USK Praha zahájily cestu za 20. ligovým titulem a šestnáctým v řadě vítězstvím na palubovce Hradce Králové 75:61. Nováček nejvyšší soutěže Basket Ostrava utrpěl v prvním kole na hřišti...

27. září 2025  19:10

První půle měla blízko k dokonalosti, chválil Priske. Stihne Haraslín derby?

Za postranní čárou chytil odkopnutý míč a vyčítavě se podíval na hráče. V závěru zápasu to byla ve výkonu mužstva jen drobná nesrovnalost, kterou trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske ve šlágru...

27. září 2025  18:59

Těžká rána pro Real. V derby s Atléticem ztratil vedení a schytal pětigólový debakl

Fotbalisté Realu Madrid utrpěli v 7. kole španělské ligy porážku 2:5 v městském derby na hřišti Atlética a poprvé v sezoně ztratili body. Svěřenci trenéra Xabiho Alonsa mohou navíc přijít o vedení v...

27. září 2025  18:51

Expert Lébl: Snad kluci nebudou čtvrtí jako my! Ale i tak se zapíšou do historie

Sám patřil mezi nejlepší hráče české volejbalové reprezentace, býval kapitánem a na klubové úrovni působil i v Itálii. Na evropském šampionátu v roce 2001, kde skončili Češi čtvrtí, byl nejlépe...

27. září 2025  18:23

Hradec - Liberec 2:3, obrat v závěru, domácí šokoval sváteční střelec Mikula

Aktualizujeme

To nejlepší na konec. Sobotní zápasy desátého kola fotbalové Chance Ligy završilo atraktivní utkání domácího Hradce Králové s Libercem. Fanoušci viděli na Malšovickém stadionu pět branek, většina...

27. září 2025  17:35,  aktualizováno  18:11

U nás nepojedete! Izraelský tým nesmí startovat v Itálii kvůli „veřejnému bezpečí“

Organizátoři říjnového závodu Giro d’Emilia zakázali účast cyklistickému týmu Israel-Premier Tech, jenž byl kvůli postupu Izraele v Pásmu Gazy terčem propalestinských protestů na Vueltě. Pořadatelé...

27. září 2025  17:55

Nosková porazila v Pekingu domácí soupeřku, Menšík postoupil do čtvrtfinále

Tenista Jakub Menšík v Pekingu porazil 6:3, 2:6 a 6:4 Arthura Cazauxe z Francie a postoupil do čtvrtfinále. V něm dvacetiletý český reprezentant nastoupí proti nasazené trojce Alexi de Minaurovi z...

27. září 2025  11:43,  aktualizováno  17:40

Historický úspěch. Čeští baseballisté vezou z mistrovství Evropy bronzové medaile

Čeští baseballisté vybojovali na mistrovství Evropy premiérové medaile. V utkání o 3. místo porazili obhájce titulu Španělsko 9:2. Tým trenéra Pavla Chadima vylepšil dosavadní maximum, kterým byla...

27. září 2025  17:11,  aktualizováno  17:14

Ostrava - Sparta 0:3, koncert hostů v první půli, domácí šlágr aspoň důstojně dohráli

Sparťanští fotbalisté příští neděli do derby půjdou z první příčky. Pozici lídra snadno uhájili ve šlágru 10. kola Chance ligy v Ostravě. K vítězství 3:0 vykročili velmi slušnou první půlí, kdy dali...

27. září 2025  14:03,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.