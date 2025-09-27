Basketbalistky USK na úvod ligy vyhrály v Hradci, nováček schytal debakl v Brně

Zápas v Hradci Králové byl soubojem domácí trenérky Romany Ptáčkové a jejího asistenta u ženské reprezentace Martina Bašty, který před sezonou převzal USK po legendární Natálii Hejkové.
Úřadující vítězky Evropské ligy v oslabené sestavě rozhodly zápas ve druhé čtvrtině, kterou ovládly 24:10. Jinak s nimi domácí tým víceméně dokázal držet krok. Poslední čtvrtinu dokonce Sokol vyhrál 21:10.
Nejlepší hráčkou zápasu byla letní posila USK Francouzka Pauline Astierová, která nasbírala 20 bodů, 12 doskoků a sedm asistencí. Její krajanka a nová kapitánka Valériane Ayayiová dala o bod méně.
V dresu KP Brno si odbyla povedenou premiéru Američanka Cameron Rose Swartzová, která za necelých 13 minut nastřílela 24 bodů.
Basketbalová Chance liga žen
1. kolo:
Hradec Králové - USK Praha 61:75 (19:23, 29:47, 40:65)
KP Brno - Basket Ostrava 120:46 (30:15, 57:23, 89:39)