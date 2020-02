Svitavy skončily v Českém poháru třetí a vyrovnaly své maximum

Svitavám skvěle vyšel vstup do utkání a Opava poprvé skórovala až za stavu 0:12. Během druhé čtvrtiny se náskok Turů vyšplhal dokonce i na 27 bodů. Přestože se Slezané snažili vrátit do hry a předvedli i devítibodovou šňůru, Svitavy šly do poločasové přestávky s náskokem 54:38.



V třetí čtvrtině ale Opava začala znovu výrazně ztrácet a soupeř pohodlně dokráčel k přesvědčivé výhře. Pětice hráčů Svitav nastřílela dvouciferný počet bodů - Šimon Puršl (17), Luboš Kovář (16), Pavel Slezák (14), Eduard Kotásek (13) a Eugene Crandall (12).