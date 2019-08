Den do bitvy roku. O ukrytých Američanech i Češích v šanghajském metru

Ta historka je vskutku vševypovídající. Když se Češi v Šanghaji dostali do jedné z mnoha otupujících kolon, raději zbytek cesty na hotel absolvovali metrem. „Nebyl to zase takový problém. Vzhledem k tomu, jak hustá tady je doprava, není autobus úplně nejrychlejší prostředek,“ říkal křídelník Jaromír Bohačík. „Být to ale americké hvězdy, strhl by se kolem nejspíš větší humbuk.“

Představa, že Číňané v podzemce skutečně narazí na Kembu Walkera a další borce z NBA, působí jako hodně surreálná. A je třeba dodat, že je rovněž prakticky nereálná.



Zatímco tým okolo Tomáše Satoranského je dostupný a otevřený, což vyvrcholilo sobotní večerní tiskovou konferencí, Američané mají opět vlastní režim. Na minulé olympiádě v Riu dokonce přespávali na luxusní lodi, v Šanghaji se ubytovali stranou zbylých účastníků skupiny E a stejně tak i trénují.

Do haly Oriental Sports Center se oficiálně ještě nepodívali. Místo toho si ve městě pronajali jinou arénu, kde neplatí pravidla Mezinárodní basketbalové federace FIBA, nýbrž jejich vlastní „zákony“; také proto byl tým zatím přístupný pouze americkým médiím.

Co tedy podle jejich zpráv největší favorit mistrovství světa stihnul? Hráči si užívají společné večeře – naposledy si vychutnávali steak a mořského vlka – a stranou už zůstává slavný trenér Gregg Popovich. Těší ho, jak se jeho svěřenci čím dál více přátelí, a tak cítí, že bude lepší do jejich hovorů mimo palubovky nezasahovat.

„Sblížili se opravdu za krátký čas,“ cituje Popoviche ESPN. „Týmová chemie kvete. Tohle by mělo hrát v náš prospěch.“



Pro zajímavost: i tiskovou konferenci v oficiálním termínu USA zrušily a trenér a vybraný hráč budou odpovídat přítomným médiím až v den zápasu, v neděli před polednem. Tedy necelých devět hodin před úvodním rozskokem utkání proti Česku (od 14.30 středoevropského času a 20.30 místního).

Českých zástupců – kouče Ginzburga a hvězdy Satoranského – se zahraniční novináři ptali například na to, zda před srážkou s obrem vidí na své straně i nějaké výhody. Třeba to, že bude duel o osm minut kratší než souboje v NBA.

„Ani ne. Mají hodně širokou rotaci a velké množství energie,“ opáčil český rozehrávač a trenér se usmál: „Výhody? Kromě Tomáše u nás nevidím výhodu na žádné z pozic. Ale my reprezentujeme celou zemi. Budeme dřít, chceme ukázat to nejlepší.“

Co ukáží Američané, se uvidí za čtyřiadvacet hodin. A pozitivní jistotou je, že se konečně ukáží světu.