Basketbalisté Nymburka postoupili do finále Česko-slovenského poháru

K vítězství pomohl 17 body americký křídelník Myles Stephens, který posílil Nymburk před týdnem z Trenta. Ty Gordon přispěl 13 body a Sukhmail Mathon deseti. Nejlepším střelcem utkání byl s 20 body Trevor Faulkner z poraženého týmu.

Hráči USK dali první dva koše zápasu a vedení drželi až do 13. minuty, kdy Jaromír Bohačík zařídil stav 21:20 pro Nymburk. Od konce druhé čtvrtiny už ale favorit definitivně strhnul vývoj na svoji stranu a ve druhém poločase zápas ovládal. V závěrečné desetiminutovce vedl i o 18 bodů.

„Věděli jsme, co od USK čekat. Jsem rád, že jsme to zvládli, ale určitě to nebyl výkon, který bychom chtěli předvádět. Doufám, že ty ne moc vyvedené výkony jsme si vybrali a ve finále už to bude šlapat tak, jak má,“ řekl novinářům kapitán Nymburka Martin Kříž. „V obraně jeden na jednoho jsme tam měli zmatky a nebylo to nejvydařenější utkání. Věřím, že v pátek to bude lepší,“ doplnil.

V sobotu USK prohrál doma v lize s Nymburkem 79:84 až po prodloužení. „Hrát proti Nymburku po lize podruhé krátce po sobě bylo náročné. V prvním poločase nás nejvíc trápil útočný doskok soupeře, který nás podle mě stál zápas, ale musíme dát hlavu nahoru a příští ligový souboj v Nymburce už bychom chtěli vyhrát,“ uvedl rozehrávač USK Matěj Šafařík.