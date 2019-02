Nervózní reprezentanti počítali schody. Módní přehlídku už raději ne

„Byl jsem hrozně nervózní, protože jsem počítal schody a zmatkoval,“ svěřil se jeden z klíčových mužů české sestavy Jaromír Bohačík.

„Nevěděl jsem totiž, jestli mám jít na třetí, nebo mají být tři schody volné, nikdo mi to neřekl. Ale jakmile jsem zvládl první překážku v podobě jezdících schodů, už jsem byl skvělý,“ nasazuje šestadvacetiletý křídelník úsměv zpátky.

Víkendovou prezentaci by si nejspíš nechal ujít také kapitán Pavel Pumprla, i když se snaží tvářit jako suverén.

„Byl to skvělý pocit,“ poznamenal Pumprla. „Doufám, že to bylo naposledy,“ rozchechtal se vzápětí.

„Pro zpestření je to docela fajn, ale že by to bylo něco, co by mě lákalo dělat víckrát, to tedy ne. Spíš jsem se těšil na oblek,“ stáčí jeden z tahounů mistrovského Nymburka pozornost na hlavní lákadlo celého programu.

To jest modré sako s červenou kostkou doplněnou o bílou košili.

A také o bílé boty, i o nich ještě bude řeč.

„To sako je pohodlné, což je pro nás důležité. Navíc v tom vypadáme skvěle. Jsme spokojení. Vojta to pojal tak, že jsou v tom naše národní barvy. Je fajn, že to má nějaké téma,“ pochvaluje si Bohačík.

Vojtou, který to nezvojtil, je samozřejmě Vojtěch Hruban, další z lídrů Nymburka i českého výběru. Kromě Bohačíka ho ocenil také Blake Schilb, v pětatřiceti letech nejstarší z reprezentantů.

„Každý si nás všimne a hned vidí, že neletí business trip, ale sportovní tým. To je přesně to, co jsem chtěl. Pochvala od spoluhráčů samozřejmě zahřeje u srdíčka,“ popisuje Hruban.

Ale taky už počítá s tím, že se nějaká ta kritická poznámka urodí. První hrozí od Tomáše Satoranského. A druhá od Jana Veselého.

Čechy oblékl Blažek „Hledali jsme něco, co by mělo spojitost s Českou republikou. Zvolili jsme červené káro s modrým podkladem a bílou košilí, takže v outfitu se objevují národní barvy. Módní dům Blažek má ve znaku lvíčka stejně jako Česká republika a český basketbalový tým.“ Ladislav Blažek, zakladatel firmy Blažek, která české basketbalisty oblékla

Proto jde do preventivního útoku. „Uvidíme, co na to řeknou Saty s Veselkou. Tam očekávám nějakou negativní reakci, protože tam toho moc konstruktivního nebývá,“ hecuje reprezentanty působící ve Washingtonu a v istanbulském Fenerbahce.

Zajímavé je, že u hráčů, kteří to zcestovali nejvíce, si větší pozornost než samotné sako vysloužily boty.

„Oblek se mi líbí hodně. S těmi bílými botami to vypadá sportovněji a je to takové oživení, když nejde jen o klasické černé sako,“ poznamenal pivotman Patrik Auda, který strávil část kariéru v americkém státě New Jersey a ve španělské Manrese a dnes bojuje o prostor u zrcadla v šatně italské Pistoie.

A americký rodák Schilb, který má za sebou Crvenou zvezdu Bělehrad, Galatasaray Istanbul, Betis Sevilla či francouzská angažmá, ho doplňuje: „U Blažka odvedli velmi dobrou práci. A mně osobně se k tomu moc líbí i ty bílé boty Nike. Dává to nohám šmrnc.“