Peking jako odměna. Basketbalisté v centru dění: Užijeme si to do konce

„Jedeme do Pekingu a uvidíme, co se stane. Tam je Velká čínská zeď, ne?“ culil se Blake Schilb. „Rozhodně jsme překvapili spoustu lidí. Hodně z nich nečekalo, že postoupíme ze skupiny. A pak do čtvrtfinále... Pokaždé jsme ukázali charakter, srdce. Tohle je další test, který chceme zvládnout.“

Další a poslední.



A opravdu hodně výjimečný.

V Pekingu se bude po dlouhé, pětileté přestávce ode dneška bojovat o medaile z basketbalového mistrovství světa. A pořadatelé na tuhle slávu přizvali i poražené čtvrtfinalisty. Ano, je to cesta navíc.

„Abych řekl pravdu, už toho cestování mám dost - a tuhle sezonu mě ho čeká ještě spousta,“ líčil Tomáš Satoranský, jenž po konci turnaje zamíří přes Atlantik k přípravě na premiérové starty za Chicago Bulls. „Ale budeme tam s nejlepšími týmy. Už jen to je hezké, je to taková pocta našim výkonům tady na turnaji. Určitě si to užijeme.“

Proč hrát podruhé s USA...

K zachovalým úsekům Velké čínské zdi je to z Pekingu zhruba hodinu a půl jízdy. Nicotná vzdálenost proti tomu, jak daleko bývalo Česko od světové basketbalové elity.

Rok 2019 změnil mnohé.

Češi se po čtvrtečním triumfu nad Polskem utkají ve Wukesong Areně se Srbskem o páté místo. Ocitnou se v centru dění jejich sportu.

„Je to skoro až nezvyk,“ přiznává Vojtěch Hruban, proti Polsku se 24 body nejlepší střelec týmu. „Většinou jsme na soustředění s Nymburkem a koukáme na televizi. Je to celé divné. Krásné, ale zvláštní.“



On patří s Jaromírem Bohačíkem mezi výrazné české postavy na šampionátu. Kdo by to řekl, vždyť působí v domácí soutěži. „Užijeme si turnaj až do konce,“ dodával Bohačík. „Těším se na ten napěchovaný tým hvězd Srbů, to bude svátek. Tak trochu jsem si je přál, s Amerikou jsme hráli minulý týden. Proč s nimi hrát dvakrát za čtrnáct dní?“

Jaromír Bohačík si plácá s českými fanoušky po vítězném souboji s Polskem.

Výběr USA skončí až pod tím českým. V Pekingu budou moci před pár týdny málo známým borcům už zase, tak jako v předchozím průběhu turnaje, říci: Dobrá práce!



Na hřišti i ve chvílích, kdy se zrovna nehraje.

Jako proti Polsku. Češi na začátku prohrávali 6:15 a zdálo se, že mají po středeční porážce od Austrálie nohy zalité takřka v betonu.

ONLINE Srbsko vs. Česko, sobota od 14:00

„Já, Saty i trenér jsme si vzali slovo,“ popisoval kapitán Pavel Pumprla. „Ale ono to vlastně ani nebylo potřeba. Všichni si uvědomovali, že to takhle nemůže jít dál. Na dlouhé proslovy nebyl čas, Saty to názorně ukázal na hřišti.“



Jediný Čech v NBA posbíral double double, ke 22 bodům přidal 12 asistencí. A pak klasicky chválil: „Zase se ukázala týmovost. Každý zápas zahraje někdo líp. Když se nedaří jednomu, je tam druhý, který mu pomůže. Otočili jsme to bojovností a vůli po vítězství.“

Bylo to dlouhé léto. A kouzelné

Odjíždět do Pekingu po třetí porážce za sebou (byť ta s Řeckem byla postupová) by upřímně bolelo. Takto se i poslední nástup na vnitrostátní linku snese lépe. Po něm poslední předzápasový trénink - a nástup proti soupeři z absolutní špičky.

„Já je tipoval na vítěze,“ říká Satoranský. „Pro mě jeden z nejlepších týmů na světě, ale tenhle turnaj ukazuje, že každý duel je jiný, že se může stát cokoli. Rozhodně nelze sázet jenom na favority. Srbsko je jasným favoritem, my uděláme všechno pro to, abychom jim to zkomplikovali a ještě si vylepšili konec turnaje. Ale zároveň si chceme ten moment užívat. Protože tohle se možná nebude opakovat.“



Tolik věcí bylo unikátních. Senzační triumfy, rozdmýchaná basketbalová vášeň ve vlasti - i ony přesuny tam a zase zpátky. „Těším se do Prahy, na to se opravdu těším. Asie zase na chvíli stačilo,“ připomíná kouč Ginzburg, že Češi zde finišují měsíční pobyt, vždyť před šampionátem hráli ještě přípravný turnaj v Soulu.

„Bylo to hodně dlouhé, ale taky kouzelné léto. Pro Česko a basketbal.“

