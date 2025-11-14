Basketbalistky přidaly body, v odvetě s Maďarskem ale padly stejným rozdílem

České basketbalistky prohrály i ve druhém přípravném duelu v Székesfehérváru s domácím Maďarskem. Po čtvrteční porážce 42:68 podlehly soupeři 56:82. Nejlepší střelkyní poražených byla s 11 body Petra Malíková, o bod méně zaznamenala Monika Fučíková. Za Maďarsko daly po 13 bodech Kinga Josepovitsová a Beatrix Mérészová.

Petra Malíková během přípravného utkání s Maďarskem. | foto: Ondřej Kovalčík / CZ.BASKETBALL

Češky nastoupily bez Emmy Čechové, která po čtvrtečním úvodním utkání odcestovala do Brna kvůli studijním povinnostem, a v úvodu se ujaly vedení košem Elišky Hálové. Maďarky zareagovaly, Monika Fučíková sice ještě vyrovnala na 4:4, ale vzápětí domácí tým unikl do vedení 12:5. Češky potom pětibodovou sérii srovnaly na 14:14, ale po první čtvrtině prohrávaly 16:19.

Omlazený výběr v přípravě prohrál. Češky doplatily proti Maďarkám na slabší chvilky

Na začátku druhé desetiminutovky proměnila jeden trestný hod Lucie Svatoňová, ale Maďarky potom sérií 12:0 odskočily do náskoku 14 bodů. Domácí šňůru přerušila Malíková. Fučíková vůbec první českou trojkou v utkání snížila na 22:35, vzápětí ještě proměnila jednu šestku Zeithammerová, ale Maďarky do poločasu odskočily po trojce Kingy Josepovitsové už na rozdíl 19 bodů.

Na začátku druhé půle Češky díky druhé trojce Fučíkové a dvěma trestným hodům Malíkové snížily na 32:47. Třebaže se hostujícímu celku začala dařit střelba z dálky a z perimetru se trefily Eliška Brejchová, Malíková i Tereza Vitulová, domácí celek vedl o 15 bodů. Závěrečnou část Maďarky začaly sérii 8:0, kterou zastavil až trojkou Zeithammerová. Potom následovala dvanáctibodová šňůra domácích a byl z toho náskok 31 bodů. Porážku Češky v závěru mírně zkorigovaly.

Přípravné utkání basketbalistek

Székesfehérvár

Maďarsko - Česko 82:56 (16:19, 46:27, 60:45)
Nejvíce bodů Maďarska: Josepovitsová, Mérészová po 13, B. Takácsová 12
Sestava a body ČR: Malíková 11, Fučíková 10, Hálová 6, Zeithammerová 5, Nétková - Vitulová 8, Velichová 7, Brejchová 5, Rokošová 2, Přibylová, Svatoňová po 1
Fauly: 22:21. Trestné hody: 19/12 - 18/14. Trojky: 8:8. Doskoky: 35:34

