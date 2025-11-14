Češky nastoupily bez Emmy Čechové, která po čtvrtečním úvodním utkání odcestovala do Brna kvůli studijním povinnostem, a v úvodu se ujaly vedení košem Elišky Hálové. Maďarky zareagovaly, Monika Fučíková sice ještě vyrovnala na 4:4, ale vzápětí domácí tým unikl do vedení 12:5. Češky potom pětibodovou sérii srovnaly na 14:14, ale po první čtvrtině prohrávaly 16:19.
Omlazený výběr v přípravě prohrál. Češky doplatily proti Maďarkám na slabší chvilky
Na začátku druhé desetiminutovky proměnila jeden trestný hod Lucie Svatoňová, ale Maďarky potom sérií 12:0 odskočily do náskoku 14 bodů. Domácí šňůru přerušila Malíková. Fučíková vůbec první českou trojkou v utkání snížila na 22:35, vzápětí ještě proměnila jednu šestku Zeithammerová, ale Maďarky do poločasu odskočily po trojce Kingy Josepovitsové už na rozdíl 19 bodů.
Na začátku druhé půle Češky díky druhé trojce Fučíkové a dvěma trestným hodům Malíkové snížily na 32:47. Třebaže se hostujícímu celku začala dařit střelba z dálky a z perimetru se trefily Eliška Brejchová, Malíková i Tereza Vitulová, domácí celek vedl o 15 bodů. Závěrečnou část Maďarky začaly sérii 8:0, kterou zastavil až trojkou Zeithammerová. Potom následovala dvanáctibodová šňůra domácích a byl z toho náskok 31 bodů. Porážku Češky v závěru mírně zkorigovaly.
Přípravné utkání basketbalistek
Székesfehérvár
Maďarsko - Česko 82:56 (16:19, 46:27, 60:45)