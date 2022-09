Basketbalový konec bez fanfár. A co dál? Teď rozmýšlejte, třicátníci

Pět let mezi EuroBaskety Brzký konec, pak úspěchy a letošní zklamání ME 2017: Češi porazili jen Rumunsko, nepostoupili ze skupiny. MS 2019: Historický úspěch! Šesté místo nečekali ani optimisté. Kvalifikace OH: Infarktové prodloužení s Kanadou, pak suverénní výhra nad Řeckem. Tokio volá! Olympijské hry 2021: Proti těžkým vahám. Přes finalisty to nešlo. Kvalifikace MS 2023: Šance žije, byť se ocitá v kritickém stavu. ME 2022: Zapomenutelné představení. Rozlučka proti Řecku se ctí.