Čtrnáctibodová ztráta. O pauze jsem věřil, že ji smažeme, říká Peterka

Na palubovce strávil více než půlhodinu. Především ve druhé půli, kdy už trenér Ginzburg příliš nestřídal, si zahrál opravdu vrchovatou porci. Ale není divu, vždyť Peterka byl pod oběma koši z Čechů jasně nejsilnější.

Nasázel 15 bodů, doskočil 15 míčů, jenže ani to na vítězství nestačilo. Basketbalisté tak v kvalifikační skupině F nadále čekají na první úspěch.

„Je to škoda, pořád máme ale proti Bulharům ještě druhý zápas. Budeme chtít vyhrát,“ ujišťuje hráč německého Braunschweigu.

Čím to, že jste na Bulharsko tentokrát nestačili?

Bulhaři naše ztráty trestali, dokázali dávat rychlé koše. Měli nějaké útočné doskoky, tam jsme ale až tak nehořeli. Problémy byly samozřejmě trojky, těch jsme dostali ani nevím kolik. Mohli jsme bránit trošku líp, ale nedá se nic dělat. Ve druhém poločase jsme se zlepšili, lépe jsme bránili a docela jsme se dotáhli.

Trojky tam v první půli padaly Bulharům jedna za druhou, trefovali je s velkou lehkostí.

Je to tak. My ale věděli, že mají dobré střelce. Hlavně tedy Dee Bost nám dal hodně trojek. Musíme se na to podívat, říct si, co jsme udělali špatně, a do domácího zápasu se zlepšit.

Jak se vám hrálo právě proti Bostovi, největší hvězdě Bulharů, která se po roce vrátila do reprezentace?

Dal čtyřiadvacet bodů, je to dobrý hráč. Věděli jsme, že se bude snažit táhnout zápas sám. Myslím, že některé střely měl hodně těžké, Ondra Sehnal na něm odváděl dobrou práci. Pak zase měl ale i takové, kdy jsme udělali chybu.

Po poločase jste relativně rychle stáhli ztrátu na pět bodů. Začali jste zase věřit, že můžete utkání otočit?

Za sebe můžu říct, že jsem věřil i o pauze. Přestože jsme prohrávali o čtrnáct bodů, tak jsem věděl, že nejsme o tolik horším týmem. Ve třetí čtvrtině jsme začali dobře, dotáhli jsme se a věřili jsme si. Pak jsme však udělali zase pár chyb, oni dali pár trojek a bylo to zase zpátky. Stálo nás to navíc strašně moc energie. Hráli jsme už pak v užší sestavě a síly chyběly. Snažili jsme se i na konci, aby to skončilo co nejmenším rozdílem. Chtěli jsme aspoň pod deset, což se povedlo.

Budete si vyčítat především zpackanou druhou čtvrtinu?

Určitě budeme. Musíme se zlepšit, na spoustě věcí v útoku i v obraně můžeme pracovat. Myslím, že v jednu chvíli jsme hráli hrozně z dálky, stříleli jsme a nechodili jsme pod koš. To jsme mohli změnit, hrálo by se nám líp.

Co jste říkal na atmosféru? Arena Botevgrad byla téměř plná...

Ta byla výborná, super. Po dlouhé době to bylo takové příjemné oživení. Přijeli i nějací fanoušci z Česka. Doufám, že při odvetě v neděli v Pardubicích bude přinejmenším stejná atmosféra, možná i lepší.