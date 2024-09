Dva kapitáni, hledání sponzora. Chceme stavět na mládeži a odchovancích, zní z Olomoucka

Navzdory odchodu ekonomicky silného partnera, bude rozpočet klubu zhruba stejný jako loni – tedy osm milionů korun. „Z devadesáti procent už je naplněný,“ ujistil Špunda.

Pokud se tedy Špundovi a jeho kolegům podaří sehnat nového generálního sponzora, mohlo by se Olomoucko těšit ještě větší ekonomické síle než v posledních letech. „Jednáme se zahraniční firmou, v horizontu dvou týdnů nás čeká další sezení,“ nastínil Špunda.

Po odchodu Lukáše Feštra budou týmu nově velet hned dva kapitáni – Adam Goga a Martin Nábělek. „Bylo to moje rozhodnutí, trošku inspirované hokejovou Spartou. Oba mají přesně ty vlastnosti, které od kapitána očekávám. Evokují ve mně soutěživost, kterou sám mám v sobě hluboko zakořeněnou. Prokázali to už v přípravě,“ vysvětlil trenér Andy Hispher.

Noví kapitáni basketbalového Olomoucka. Zleva Martin Nábělek a Adam Goga.

Z vedení Olomoucka odešel na vlastní žádost dosavadní prezident klubu Michal Pekárek, na jehož místo se posunul právě Libor Špunda. Pozici generálního manažera nově zastává Pavel Tuček, jenž dříve figuroval u automobilové společnosti Forvia Hella jako vedoucí předvývoje a inovací.

Chceme z mládeže vybudovat pyramidu

„Důvodů pro vstup do basketbalového klubu je více. Mám dva syny, kteří se basketbalu věnují v mládežnickém klubu BCM Olomouc. Druhým faktorem, který ovlivnil mé rozhodnutí, je vztah ke sportu a k aktivnímu stylu života. Basketbal je navíc sport, který pro mě osobně představuje spojení atletičnosti, inteligence a strategie,“ uvedl Tuček.

Nový generální manažer se chce zaměřit i na práci s fanoušky. „Chceme mít před zápasem nějaký doprovodný program, dát lidem nejen sportovní, ale i kulturní zážitek. Tak, aby mohli trávit celé odpoledne s basketbalem, ne jen čtyři čtvrtiny,“ prohlásil Tuček. Cílem je i spolupráce s Univerzitou Palackého.

Generální manažer Olomoucka Pavel Tuček.

„S dalšími kluby jsme uzavřeli dohodu o vzájemné spolupráci s mládežnickou základnou, chceme se napojit na Univerzitu Palackého i z pohledu analýzy hráčů a dalších moderních trendů,“ přiblížil své další plány Tuček.

Práce s mládeží má být jedním z hlavních pilířů nového Olomoucka, které bude úzce spolupracovat s BCM Olomouc, jež má mužské družstvo v první lize a nově také extraligu v kategorii U17.

„Dříve naši hráči odcházeli v věku sedmnácti šestnácti let do Prahy nebo Brna, protože tady extraliga nebyla. Věřím, že teď talenty dokážeme udržet. Hlavním cílem je tedy záchrana sedmnáctky v extralize,“ řekl předseda BCM Olomouc a prezident univerzitního SK UP Olomouc v jedné osobě Petr Reich.

„Na univerzitě máme 22 sportovních oddílů, z toho tři jsou basketbalové. Chceme na mládeži postavit úspěšnou pyramidu, jejímž vrcholem bude nejlepší mužský basketbal tady v Olomouci,“ pověděl Reich s tím, že další ambicí je zajištění extraligy také pro kategorii U19.

To nejzásadnější ale startuje pro Olomoucko už v sobotu. Od 18.00 hostí v Čajkaréně Pardubice. Větší část kádru budou letos tvořit zejména tuzemští hráči, což je oproti osmi Američanům a jednomu Britovi v loňském ročníku velká změna. „Chceme začít stavět na hráčích z regionu, začleňovat do týmu odchovance,“ plánuje prezident Špunda.

„Do sezony jdeme s pokorou, nějaké konkrétní cíle z nás nedostanete. Ale bylo by moc hezké zopakovat čtvrtfinále. Ideálně hrát skupinu A1, ale to bude složité,“ uzavřel Špunda.