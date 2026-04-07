Razantní škrty v Děčíně: před play off končí top střelec i další Američan

  20:27
Basketbalový Děčín chvíli před startem ligového play off zatřásl s kádrem. Propustil dva cizince, svého nejlepšího střelce Dashawna Davise a Ahmada Randa. V posledních dnech tak odešli tři Američané, jeden přišel a další posila možná dorazí. Neobvyklý tah je reakcí na poslední výsledky, které odsoudily Válečníky k účasti v předkole play off.
Děčínský Dashwan Davis zakončuje okolo Davida Motyčky z Opavy. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

„Nejedná se o neuvážené rozhodnutí, ale o rozhodnutí po zralé úvaze,“ ubezpečil generální manažer klubu Lukáš Houser. „V podstatě celou dosavadní sezonu řešíme, jak do týmu dostat tu správnou chemii a pravé válečnické srdce. I když jsme se o to všemožně snažili, bohužel se nám to nikdy naplno nepodařilo. Proto jsme se rozhodli k tomuto ne úplně standardnímu kroku.“

Rozehrávač Davis se přesunul k Labi s vizitkou norského šampiona, třetího nejlepšího střelce tamní ligy a top skórera evropské soutěže ENBL. V Děčíně průměrně zapisoval 16,7 bodu, zdaleka nejvíc z týmu. Pivot Rand měl statistiky 5,7 bodu a 4,4 doskoku.

Odletěl bez rozloučení. Děčínský šéf o konci Alexandera: Na ferrari nemáme

„Rozhodně to nebylo a není pouze o nich. Jsou to talentovaní hráči. Bohužel jsme nedokázali tým poskládat do jednotného fungujícího celku,“ zopakoval Houser. „Proto pokud chceme něco změnit, musíme to udělat teď. Ostatní hráči budou muset ukázat, co v nich je, proč hrají za Děčín. A je úplně jedno, kdo to bude. Jestli zkušení nebo mladší. Hlavně to musí být tým!“

Už na konci března v Děčíně skončil další Američan Posh Alexander, který odletěl do USA bez rozloučení. Místo něj vedení klubu angažovalo rozehrávače Al-Amira Dawese.

Kloboučková je tváří basketu, modeling zhatila mámina lest: Dnes jsem jí vděčná

„Podle řádů máme stále možnost doplnit tým ještě o jednoho hráče. Jestli se to stane nebo ne, se bude řešit až v následujících dnech,“ informoval Houser. „Samozřejmě si uvědomujeme, v jaké fázi sezona je a o co se hraje. Chceme ale dát týmu impulz a dostat z něho to nejlepší možné.“

Poslední porážka v Písku 76:91 připravila Válečníky o šanci na první čtyřku, tedy na přímý postup do čtvrtfinále. V závěrečných dvou kolech nadstavbové skupiny A1 nastoupí Děčín dvakrát doma, v sobotu hostí Opavu, týden nato v derby ústeckou Slunetu.

Česko - Dánsko 2:2, na penalty 3:1, po letech jsou fotbalisté na mistrovství světa

Čeští fotbalisté slaví postup na mistrovství světa 2026.

Český fotbal je zase světový. V červnu se v Americe představí na nejsledovanější sportovní akci planety. Bude součástí načančané show, která poprvé v historii pojme osmačtyřicet zemí. Postup si...

OBRAZEM: Party v ulicích Prahy! Jak Češi v noci slavili postup na mistrovství světa

Před letenským stadionem to vřelo. Češi nejdřív v základní hrací době...

Dvacet let po poslední úspěšné baráži hostila pražská Letná další vrchol dodatečné kvalifikace o mistrovství světa. A zase to vyšlo! Čeští fotbalisté si zahrají na největší sportovní akci planety...

Všechny týmy fotbalového MS: nováčci i zajímavé příběhy. Koho doplní Češi?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Blíží se to. První fotbalové mistrovství světa, kterého se zúčastní 48 mužstev. A mezi účastníky budou po 20 letech také Češi, kteří se kvalifikovali přes baráž jako jedni z posledních. Už před nimi...

Prezident, politici i sportovní legendy. Kdo na Letné slavil postup Čechů na MS?

Prezident Petr Pavel a David Trunda

Čeští fotbalisté na Letné dosáhli klíčového úspěchu, když v barážovém utkání proti Dánsku po dvaceti letech vybojovali postup na mistrovství světa. Rozhodující zápas přilákal na stadion tisíce...

Nadal si užívá život po kariéře. Fanouškům ukázal snímky z rodinné dovolené

Rafael Nadal sdílel snímky z rodinné dovolené na Bahamách. Po kariéře tráví víc...

Rafael Nadal si po konci profesionální kariéry naplno užívá čas s rodinou. Tenisová legenda se s fanoušky podělila o sérii fotografií z dovolené na Bahamách, konkrétně z oblasti Exuma, a nabídla tak...

ONLINE: Pardubice vedou na Spartě, Třinec uspěl ve Varech a je výhru od finále

Sledujeme online
Pardubická radost na Spartě. Trefil se Jiří Smejkal (vlevo).

Třinečtí hokejisté po dvou domácích výhrách uspěli 3:2 v Karlových Varech a od účasti v extraligovém finále je dělí jediné vítězství. Vyrovnaný stav platí pro sérii Sparty s Pardubicemi, o druhý bod...

7. dubna 2026  20:35

Bouřlivá atmosféra a prohra o bod. Nymburk končí ve čtvrtfinále Ligy mistrů

Aktualizujeme
Ondřej Sehnal diriguje útok Nymburka.

Nymburské putování basketbalovou Ligou mistrů končí ve čtvrtfinále. Úřadující čeští šampioni se ani na čtvrtý pokus nedostali mezi nejlepší čtveřici v soutěži. Stopku svěřencům kouče Orena Amiela...

7. dubna 2026  18:08,  aktualizováno  20:35

ONLINE: Real hostí v semifinále Ligy mistrů Bayern, Arsenal hraje na Sportingu

Sledujeme online
Brazilský útočník Vinicius (vlevo) slaví gól proti Benfice v Lize mistrů tancem...

První dva čtvrtfinálové zápasy nabízí úterní program fotbalové Ligy mistrů. Real Madrid hraje doma s Bayernem Mnichov a Sporting hostí Arsenal, nejlepší tým základní části. Obě utkání mají výkop ve...

7. dubna 2026  20:30

Razantní škrty v Děčíně: před play off končí top střelec i další Američan

Děčínský Dashwan Davis zakončuje okolo Davida Motyčky z Opavy.

Basketbalový Děčín chvíli před startem ligového play off zatřásl s kádrem. Propustil dva cizince, svého nejlepšího střelce Dashawna Davise a Ahmada Randa. V posledních dnech tak odešli tři Američané,...

7. dubna 2026  20:27

Zlín vyrovnal finále první ligy s Jihlavou, v pátém zápase se bude hrát o mečbol

Zlínský hokejsta Jakub Šlahař v zápase se Slavií

Hokejisté Zlína vyhráli čtvrté finále play off první ligy na domácím ledě nad Jihlavou 5:3 a v sérii na čtyři výhry srovnali stav na 2:2. Berani rozhodli třemi brankami ve druhé třetině, dvakrát se v...

7. dubna 2026  20:06

Hokejová reprezentace odstartovala v Karlových Varech přípravu na květnové MS

Trenér Radim Rulík udílí pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...

Hokejová reprezentace zahájila v Karlových Varech přípravu před mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Kouč Radim Rulík měl na startu úvodního tréninkového kempu k dispozici všech 23 nominovaných hráčů....

7. dubna 2026  19:54

Jediná svého druhu. Červenka oslňuje úchvatnou sérií, dotáhne se na Straku?

Roman Červenka z Pardubic nahrává v utkání se Spartou.

Že je Roman Červenka jedinečný, to se dobře ví. Výtečný přehled, geniální nápady a schopnost jimi předčit rychlost soupeře. K takovému hráči patří také jedinečné výkony. Kromě spousty jiných aktuálně...

7. dubna 2026  19:30

Seixas à la Pogačar. Mladík zaútočil daleko před cílem, na Baskicku bere druhou výhru

Paul Seixas slaví vítězství v druhé etapě závodu Kolem Baskicka.

Devatenáctiletý Paul Seixas dominantním způsobem ovládl i druhou etapu cyklistického závodu Kolem Baskicka a navýšil vedení na minutu a 59 sekund. Francouzský člen stáje Decathlon už v pondělí...

7. dubna 2026  19:20

Etická komise s ním zahájila řízení, útočník Rataj však v Lotyšsku může fotbal hrát

Adam Ščudla (vlevo) nahrával a Tomáš Rataj dával vítězný gól. Oba se z něj...

V sobotním utkání lotyšské ligy si jako útočník dal v úvodu vlastní gól, který proti FC Riga přispěl k potupné porážce Jelgavy 0:8. Český fotbalista Tomáš Rataj právě i díky působení v zahraničí může...

7. dubna 2026  18:30

Fotbalisté řeší aklimatizaci na Mexiko, u Dallasu by měli trénovat už před turnajem

Čeští fotbalisté slaví postup na mistrovství světa 2026.

Vedení fotbalové reprezentace řeší, jakým způsobem nejlépe aklimatizovat tým na vysokou nadmořskou výšku při zápasech mistrovství světa v Mexiku. Národní mužstvo zřejmě nakonec bude na základně...

7. dubna 2026  17:38

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Rizoto šestkrát v řadě mi už stačilo, směje se Bouzková. Dopřála si pizzu s nutellou

Marie Bouzková na tréninku českých tenistek před utkáním BJK Cupu proti...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku To byla štreka! Z Kolumbie devět hodin letadlem do Madridu, poté přestup směr Curych. A autem po Švýcarsku do Bielu, kde se Marie Bouzková připojila k českým tenistkám v přípravě před kvalifikací...

7. dubna 2026  17:33

Copak měli Pogačara a spol. vyloučit? Na přejezdech kdysi došlo na mnohé skandály

Tadej Pogačar slaví vítězství na cyklistickém monumentu Kolem Flander.

Tadeji Pogačarovi, Remku Evenepoelovi a dalším jezdcům, kteří při monumentu Kolem Flander přejeli železniční přejezd na červenou, hrozí podle belgických zákonů pokuta ve výši 400 až 5000 eur i...

7. dubna 2026  16:30

