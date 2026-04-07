Razantní škrty v Děčíně: před play off končí top střelec i další Američan

„Nejedná se o neuvážené rozhodnutí, ale o rozhodnutí po zralé úvaze,“ ubezpečil generální manažer klubu Lukáš Houser. „V podstatě celou dosavadní sezonu řešíme, jak do týmu dostat tu správnou chemii a pravé válečnické srdce. I když jsme se o to všemožně snažili, bohužel se nám to nikdy naplno nepodařilo. Proto jsme se rozhodli k tomuto ne úplně standardnímu kroku.“
Rozehrávač Davis se přesunul k Labi s vizitkou norského šampiona, třetího nejlepšího střelce tamní ligy a top skórera evropské soutěže ENBL. V Děčíně průměrně zapisoval 16,7 bodu, zdaleka nejvíc z týmu. Pivot Rand měl statistiky 5,7 bodu a 4,4 doskoku.
„Rozhodně to nebylo a není pouze o nich. Jsou to talentovaní hráči. Bohužel jsme nedokázali tým poskládat do jednotného fungujícího celku,“ zopakoval Houser. „Proto pokud chceme něco změnit, musíme to udělat teď. Ostatní hráči budou muset ukázat, co v nich je, proč hrají za Děčín. A je úplně jedno, kdo to bude. Jestli zkušení nebo mladší. Hlavně to musí být tým!“
Už na konci března v Děčíně skončil další Američan Posh Alexander, který odletěl do USA bez rozloučení. Místo něj vedení klubu angažovalo rozehrávače Al-Amira Dawese.
„Podle řádů máme stále možnost doplnit tým ještě o jednoho hráče. Jestli se to stane nebo ne, se bude řešit až v následujících dnech,“ informoval Houser. „Samozřejmě si uvědomujeme, v jaké fázi sezona je a o co se hraje. Chceme ale dát týmu impulz a dostat z něho to nejlepší možné.“
Poslední porážka v Písku 76:91 připravila Válečníky o šanci na první čtyřku, tedy na přímý postup do čtvrtfinále. V závěrečných dvou kolech nadstavbové skupiny A1 nastoupí Děčín dvakrát doma, v sobotu hostí Opavu, týden nato v derby ústeckou Slunetu.