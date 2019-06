Basketbalistky 3x3 na Evropských hrách: Chceme postoupit ze skupiny

Úplně první z české výpravy půjde do boje čtveřice Denisa Harapesová, Kamila Hošková, Alžběta Levínská, Monika Satoranská. „Už se těšíme. Ukážeme, co v nás je a uvidíme, kam to dotáhneme. Určitě chceme postoupit ze skupiny,“ plánuje Satoranská.

S kým hrají muži Český výběr basketbalistů 3x3 se na Evropských hrách utká v základní skupině s Lotyšskem, Nizozemskem a Tureckem. Stejně jako v turnaji žen postupují do čtvrtfinále dva nejlepší týmy ze skupiny, dál se pokračuje play off systémem.

Se svými parťačkami se ve skupině B utká s Maďarskem, Rumunskem a Německem. Do čtvrtfinále postoupí první a druhý tým. „Nějaké zápasy soupeřek jsme viděly, na další se ještě podíváme, abychom si řekly, co na koho budeme přesně hrát,“ podotkla Harapesová.

Elitní český ženský reprezentační tým nyní startuje na mistrovství světa v Amsterdamu, bez šance na úspěch ale není ani výběr pro Minsk. Hložková je například nejvýše postavenou českou basketbalistkou v žebříčku FIBA 3x3.

„V přípravě jsme se spolu snažily hodně hrát. Objížděly jsme tour, která v trojkovém basketbalu u nás, na Slovensku a v Polsku existuje. Začátkem minulého týdne jsme měly v Praze společný tréninkový kemp s japonským výběrem tři na tři,“ uvedla Satoranská, sestřenice nejslavnějšího českého basketbalisty současnosti Tomáše Satoranského. „Připravujeme se už tak měsíc a půl,“ doplnila Harapesová.

Prestiž „trojkového“ basketbalu neustále roste a v příštím roce bude poprvé i na olympijských hrách v Tokiu. „Jestli může být někdy populárnější než klasický pětkový basketbal? To je těžká otázka. Je to podobné jako volejbal a plážový volejbal. Každý má své fanoušky. Pro diváka je ale trojkový basketbal hodně atraktivní, furt se v něm něco děje,“ kývla Harapesová.