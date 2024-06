Sto let basketbalu: trofej pro vítěze NBA i spoluhráč Kareema s českými kořeny

V zastoupení rodin zazněla jména Joe Lapchick a Frank Kudelka, osobně dorazil C. J. Kupec, jehož dědeček pocházel z Česka. Momentálně 71letý bývalý basketbalista si návštěvu země svých předků pochvaloval a vzpomínal, jak mezi léty 1975 a 1978 působil v NBA.

První dvě sezony strávil v Los Angeles Lakers, kde byl jeho parťákem jeden z nejlepších hráčů historie Kareem Abdul-Jabbar.

„Na trénincích jsem ho měl bránit, což skoro nešlo. Byl nejlepší hráč v lize, velmi skromný, tichý a skvělý spoluhráč,“ vzpomíná Kupec. Právě on hvězdného borce střídal, když si potřeboval odpočinout.

Bývalý americký basketbalista s českými kořeny C. J. Kupec na oslavách sta let organizovaného basketbalu v Česku a na Slovensku

Basketbal hrál profesionálně 13 let, po angažmá v NBA se blýskl v Evropě: v roce 1982 vyhrál s italským celkem Cantú Euroligu a byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem finále.

Společně s dalšími Čechoameričany obdržel ve čtvrtek v Praze titul „Fatherland Order of Excellence by Czech Basketball Federation for outstanding performance“, česká federace u příležitosti stoletého výročí takto oprášila příběhy z dávné historie.

„Byli jsme jedni ze zakladatelů FIBA a jsme jedním ze světových kolektivních sportů. Je skvělé, že to můžeme připomenout a že na to širší i basketbalová veřejnost vzpomíná v dobrém,“ poznamenal předseda České basketbalové federace Miroslav Jansta.

Přes den patřilo rušné náměstí Republiky zápasům v basketbale 3x3, v němž se uskutečnilo premiérové mistrovství republiky Profi Tour a ve kterém bojovali zástupci českých nejvyšších soutěží. Kvůli bouřce ale museli dohrát v hale Královka.

Právě touto variantou basketbalu akce spjaté s významným jubileem začaly – loni v září se v Novém Hrozenkově uskutečnil exhibiční duel výběrů obou zemí. Ve znamení spolupráce proběhly i pohárové soutěže, které se v uplynulé sezoně hrály jako Final 8 pro nejlepší čtyři týmy z Česka a Slovenska.

Generální sekretář FIBA Andreas Zaglis (vpravo) hovoří na oslavách sta let organizovaného basketbalu v Česku a na Slovensku. Bývalý americký basketbalista s českými kořeny C. J. Kupec na oslavách sta let organizovaného basketbalu v Česku a na Slovensku

„Oslavy jsme brali jako dlouhodobou, ne jednorázovou akci. Možná z toho vzejde i společná československá liga žen,“ naznačil Jansta. „Jsem rád, že soutěživost, která může přinést jen to pozitivní, se rozvíjí i po více než třiceti letech od rozdělení a může dostat jinou kvalitu.“

Do Obecního domu, kde oslavy zakončil galavečer, kterého se zúčastnili například Tomáš Satoranský, Jiří Welsch, další významné osobnosti českého basketbalu či generální sekretář FIBA Andreas Zaglis, dorazila vzdát hold jubileu i trofej pro vítěze NBA.

„Vše se to povedlo zorganizovat díky osobním vztahům,“ přiblížil Jansta.