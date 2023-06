Basketbalistky čekají poslední testy před ME, přivítají Slovensko

„Slovensko bude finální příprava. Jeden zápas bude za zavřenými dveřmi, takže bude asi tréninkový a doufám, že k tomu nepřistoupíme tak, abychom se nezranily. Snad alespoň ten jeden poslední zápas bude ostrý test,“ řekla trenérka Ptáčková, jejíž tým nejdříve v Istanbulu porazil domácí Turecko (83:70) i Německo (56:51) a podlehl Lotyšsku (83:67). Minulý týden vyhrál nad Velkou Británií v Praze (98:44) i v Hradci Králové (66:48).

Příprava se blíží do finální fáze. „Víc o sobě víme, nezapomínáme systémy, kterých je poměrně hodně, dostáváme to pod kůži. Byly tam nějaké chyby v obraně. Detaily se dají řešit pořád. Basketbal je tak složitá hra, že na ladění potřebujete hodně času. My trenéři tam vždycky detaily vidíme. Bez chyby to není a nebude, ale snad to bude pořád lepší,“ prohlásila Ptáčková.

Se Slovenskem se Češky utkaly naposledy před dvěma roky také v generálce na ME ve Štrasburku. Nejdříve vyhrály na Královce před diváky 77:49 a v odvetě v neveřejném utkání zvítězily 74:58. Rozehrávačka Tereza Vyoralová očekává vyrovnanější duely než s Velkou Británií. „Slovenky budou lepší. Mají za sebou víc zápasů, Britky byly tak pět dní spolu. Budou určitě víc sehrané, bude to tvrdé a pro nás super test,“ podotkla Vyoralová.

Slovenky mají za sebou zatím čtyři přípravné duely. Na konci května v Piešťanech hostily Izrael, v první duelu prohrály 74:87 a v odvetě zvítězily 77:76. V pátek a sobotu nastoupily v Rize proti domácímu Lotyšskem a po prohře 61:74 zvítězily 56:51. V jejich kádru je i Barbora Wrzesiňská, která působil v kádru českých mistryň ZVVZ USK Praha.

Češky se na ME v Izraeli a Slovinsku utkají v základní skupině v Tel Avivu postupně s Itálií, Belgií a domácím týmem. Do turnaje vstoupí ve čtvrtek 15. června.