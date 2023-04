Hradecké basketbalistky ještě jednou doma: Půjdeme do toho s vůlí a s radostí

Za stále nepříznivého stavu 1:2 na utkání, ale s nadějí, že když jim duel pod domácími koši vyjde, vyrazí v pondělí na sever Čech k rozhodujícímu pátému utkání.

„Už nám ani nic jiného nezbývalo, musely jsme do toho dát všechno. Hrály jsme vabank a říkaly si, že jednou už to vyjít musí,“ uvedla po výhře 69:63 rozehrávačka hradeckého týmu Kateřina Zavázalová.

Chomutovské hráčky usilují o vůbec první ligovou medaili v historii a po dvou těsných výhrách (73:73 a 61:60) a aby mohly slavit společně s výbornými diváky, kterých se v hale sešlo téměř osm stovek, stačilo jim v domácím prostředí urvat ještě jednu.

Avšak usilovně bojující hradecké lvice po dobrém začátku bodově zabraly a vzaly si vedení na svoji stranu, to pak udržely až do konce. Avšak stejně jako v předcházejících dvou zápasech hrál se vyrovnaný basketbal s otevřeným koncem. Hradečanky v něm ale zlepšily střelbu, což nakonec bylo pro jejich úspěch rozhodující. „V Hradci se nám střelecky zoufale nedařilo,“ připustila hradecká trenérka. A rozehrávačka Zavázalová věří, že se to nebude opakovat: „Takové procento střelby snad už nemůžeme mít. Naráží tak na to, že ve druhém utkání série lvice úspěšně proměnily jen jediný z dvaceti trojkových pokusů.

Momentka z utkání Chomutov - Hradec Králové.

Návrat domů přináší hradeckému družstvu naději, že ještě není nic ztracené. „Hrozně jsem si přála, aby nás naši diváci ještě jednou v této sezoně viděli. Půjdeme do zápasu s pevnou vůlí, snad zdravotně v pořádku a asi i s radostí,“ neskrývá víru trenérka.

Zápas začne dnes v 15 hodin, jen hodinu poté odstartuje třetí finále hokejové extraligy, v němž hradecký Mountfield usiluje o zisk premiérového mistrovského titulu. Hrát se sice bude v Třinci, ale v Hradci se hned na dvou místech bude zápas promítat na velkoplošných obrazovkách.

„Věřím, že náš zápas bude přesto pro fanoušky velkým lákadlem a že se budeme cítit jako doma, naši fanoušci jsou výborní,“ poznamenala Zavázalová. Hradec Králové