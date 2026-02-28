Rekordní návštěva na lize basketbalistek sledovala jízdu USK. Žabiny stačily chvíli

Žabiny udržely s favoritem krok jen v úvodní čtvrtině, kterou Pražanky vyhrály 17:13. V poločase už obhájkyně titulu vedly rozdílem 18 bodů.
„Od začátku jsme k zápasu velmi dobře přistoupili, dobře jsme bránili. Dostávali jsme body jen po malých chybičkách. Zápas jsme kontrolovali,“ řekl trenér USK Martin Bašta televizní stanici Nova Sport.
Jeho tým zvládl reprízu loňského finále i tři dny po trpkém vyřazení se Zaragozou v předkole play off Euroligy, v níž pražský celek obhajoval titul. Na hřiště se dostaly také mladé hráčky Karolína Petlanová s Eliškou Javanskou. „Jsem rád, že jsme zapojili všech dvanáct hráček. Celkově jsme odvedli dobrou práci,“ uvedl Bašta.
Nejlepší střelkyní zápasu byla Emma Čechová, která k výhře nad svým bývalým týmem přispěla 21 body. V dresu Žabin daly po 12 bodech Eliška Hamzová a Stephanie Jonesová.
„Zápas se hraje 40 minut a my jsme hráli tak patnáct. Pak přišly situace, které jsme nevyhodnotili dobře. USK se dostal do trháku a my jsme nebyli schopni se do toho dostat,“ řekl kouč Žabin Viktor Pruša. „Vstup do třetí čtvrtiny byl zase unylý, chyběla mi tam hladovost, trošku větší vůle. Mrzí mě to, hráli jsme dost pod svoje možnosti. USK nás předčil v intenzitě, agresivitě, zasloužili si vyhrát,“ prohlásil.
USK porazil Žabiny pojedenácté za sebou a odskočil jim v čele tabulky na tři body.
Chance liga žen
2. kolo nadstavby
Skupina A1
Tabulka
|1.
|USK Praha
|20
|20
|0
|2119:1079
|40
|2.
|Žabiny Brno
|21
|16
|5
|1691:1344
|37
|3.
|KP Brno
|20
|14
|6
|1622:1437
|34
|4.
|SBŠ Ostrava
|20
|14
|6
|1524:1478
|34
|5.
|Brandýs nad Labem
|19
|9
|10
|1342:1555
|28