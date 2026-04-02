Žabiny snadno porazily Trutnov i potřetí, pevná defenziva je poslala do semifinále

Autor:
  20:21aktualizováno  21:01
Žabiny Brno jsou po šampionkách z USK Praha druhými semifinalistkami basketbalové ligy. Vicemistrovský tým ve čtvrtek i v třetím čtvrtfinálovém utkání porazil Trutnov, tentokrát doma 76:41 a sérii vyhrál podle očekávání 3:0. Na soupeře oba nejlepší české celky zatím čekají, jasno může být už v pátek, pokud KP Brno v hale DSK Basketball Brandýs a Levhartice Chomutov na palubovce SBŠ Ostrava využijí postupové mečboly.
Kateřina Zeithammerová (vpravo) ze Žabin Brno kličkuje před trutnovskou defenzivou, hledí si ji Babeta Loučková. | foto: Žabiny Brno

Žabiny s Trutnovem už přes devět let neprohrály a ve čtvrtfinálové sérii předčily východočeského soupeře celkovým rozdílem 107 bodů. Nejmenší bodový rozdíl přineslo druhé utkání na palubově Trutnova, kdy Brňanky vyhrály „jen“ o 25 bodů.

Ve čtvrtečním zápase se do střelecké listiny zapsala každá z 11 domácích hráček na zápasové soupisce, ale dvouciferně skórovala pouze Stephanie Jonesová, autorka 13 bodů.

Trutnovské basketbalistky se v zápase dopustily 28 ztrát míče a inkasovaly po nich téměř polovinu bodů (36). Alespoň koš dalo jen šest trutnovských hráček.

Chance Ženská basketbalová liga

Čtvrtfinále play off – 3. zápas

Žabiny Brno - Kara Trutnov 76:41 (19:12, 34:24, 55:32)
Nejvíce bodů: S. Jonesová 13, E. Hamzová a Rychtecká po 9 - Bryantová 12, Chandlerová 11, Vlčková a Šubová po 6. Konečný stav série: 3:0.

