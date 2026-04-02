Žabiny s Trutnovem už přes devět let neprohrály a ve čtvrtfinálové sérii předčily východočeského soupeře celkovým rozdílem 107 bodů. Nejmenší bodový rozdíl přineslo druhé utkání na palubově Trutnova, kdy Brňanky vyhrály „jen“ o 25 bodů.
Ve čtvrtečním zápase se do střelecké listiny zapsala každá z 11 domácích hráček na zápasové soupisce, ale dvouciferně skórovala pouze Stephanie Jonesová, autorka 13 bodů.
OBRAZEM: Senzační triumf i kolaps diváka. Před 20 lety Brňanky dobyly Evropu
Trutnovské basketbalistky se v zápase dopustily 28 ztrát míče a inkasovaly po nich téměř polovinu bodů (36). Alespoň koš dalo jen šest trutnovských hráček.
Chance Ženská basketbalová liga
Čtvrtfinále play off – 3. zápas
Žabiny Brno - Kara Trutnov 76:41 (19:12, 34:24, 55:32)