Slavia ve vyrovnaném duelu výrazně zabrala ve třetí čtvrtině, v níž domácí Sršně přehrála 22:11.
Po porážkách z minulého týdne v Lize mistrů v Bilbau a nečekaném ligovém selhání v Ostravě si tak tým, jenž se před sezonou spojil s mistrovským Nymburkem, po dvou týdnech znovu vychutnal radost z vítězství.
Šestý Písek nenavázal na sobotní výhru z Opavy a prohrál třetí ze čtyř zápasů. I kvůli nevydařené jen dvacetiprocentní střelbě za tři body (5/25), přičemž hosté zpoza oblouku trefili 13 z 32 střel. „Vyhrál lepší tým. Jsem jen rád, že jsme potvrdili, že se v této soutěži můžeme měřit s každým. Hráli jsme dobrou partii, akorát ve třetí čtvrtině jsme asi mohli lépe pracovat, využívat fauly a mít lepší obranný návrat. Byl to vyrovnaný zápas, ale s patnácti až dvacetiprocentní úspěšností střelby za tři body vyhrát nemůžeme,“ řekl domácí trenér Jan Čech.
Kouč Slavie Oren Amiel složil soupeři poklonu. „Především gratuluji našim klukům. Myslím si, že druhý poločas byl z naší strany v obraně mnohem lepší než ten první, ale musím říct, že Písek je pro mě zatím nejzajímavějším týmem v lize. Když vidím, jakým způsobem hrají, tak klobouk dolů před jejich hrou. Nikdy není snadné zde hrát, takže je to pro nás dobrá výhra. Je to pro nás cenné vítězství,“ hodnotil.
Nejlepším střelcem zápasu byl domácí pivot Martin Svoboda, jenž k 19 bodům přidal osm doskoků. V dresu Slavie dal 14 bodů jeho reprezentační kolega Martin Kříž.
Basketbalová Maxa liga mužů
8. kolo
Písek - Slavia NBK 81:89 (23:26, 56:51, 67:73)