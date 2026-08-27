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Bartoňův asistent Camps odchází od českých basketbalistů do Realu Madrid

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  9:56
Český trenér Luboš Bartoň (vpravo) a jeho asistent Salva Camps před zápasem se...

Český trenér Luboš Bartoň (vpravo) a jeho asistent Salva Camps před zápasem se Srbskem | foto: Václav Mudra / CZ.Basketball

Český trenér Luboš Bartoň (uprostřed), jeho asistent Salva Camps (vlevo) a...
Hlavní kouč Luboš Bartoň, asistent trenéra Salva Camps, videokouč Tomáš...
Asistent trenéra Jan Pavlík, videokouč Tomáš Nesrovnal a další asistent Salva...
Asistent trenéra Salva Camps a hlavní kouč české basketbalové reprezentace...
5 fotografií
Trenérský štáb Luboše Bartoně u mužské basketbalové reprezentace opustil asistent Salva Camps. Španělský kouč po necelém roce odchází do stejné role do Realu Madrid, kam ho přilákal hlavní trenér Pedro Martínez, s nímž už v minulosti spolupracoval.

„Budu-li upřímný, tahle příležitost pro mě přišla nečekaně. Nicméně to, že se novým trenérem Realu na konci minulé sezony stal právě Pedro, s nímž jsme byli spolu v Gran Canarii a v Manrese, tuhle šanci otevřelo. A já jsem neváhal ani chviličku,“ uvedl pro cz.basketball Camps.

„Je to pro mě čest být součástí Madridu, což je bezpochyby jeden z nejlepších klubů na světě a vůbec nejlepší v Evropě,“ dodal.

Camps byl jmenován Bartoňovým asistentem u národního týmu na začátku listopadu spolu s Janem Pavlíkem a svým krajanem Aítem Garcíou, jenž oficiálně zastává funkci speciálního poradce.

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„Snažil jsem se přispět nejen znalostmi, ale i zkušenostmi týkajícími se kvalifikačních oken, které jsem získal v minulosti u španělského národního týmu, abych také nabídl další úhel pohledu. Musím říct, že mezi kolegy v českém celku jsem se cítil příjemně. Osobně si neodnáším jen cenné zkušenosti, ale především se mi dostalo privilegia poznat a pracovat s tak báječnou partou lidí,“ uvedl Camps.

Čeští basketbalisté ve čtvrtek v Ostende proti Belgii zahájí předkvalifikaci o mistrovství Evropy 2029.

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