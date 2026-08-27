Bartoňův asistent Camps odchází od českých basketbalistů do Realu Madrid

„Budu-li upřímný, tahle příležitost pro mě přišla nečekaně. Nicméně to, že se novým trenérem Realu na konci minulé sezony stal právě Pedro, s nímž jsme byli spolu v Gran Canarii a v Manrese, tuhle šanci otevřelo. A já jsem neváhal ani chviličku,“ uvedl pro cz.basketball Camps.
„Je to pro mě čest být součástí Madridu, což je bezpochyby jeden z nejlepších klubů na světě a vůbec nejlepší v Evropě,“ dodal.
Camps byl jmenován Bartoňovým asistentem u národního týmu na začátku listopadu spolu s Janem Pavlíkem a svým krajanem Aítem Garcíou, jenž oficiálně zastává funkci speciálního poradce.
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„Snažil jsem se přispět nejen znalostmi, ale i zkušenostmi týkajícími se kvalifikačních oken, které jsem získal v minulosti u španělského národního týmu, abych také nabídl další úhel pohledu. Musím říct, že mezi kolegy v českém celku jsem se cítil příjemně. Osobně si neodnáším jen cenné zkušenosti, ale především se mi dostalo privilegia poznat a pracovat s tak báječnou partou lidí,“ uvedl Camps.
Čeští basketbalisté ve čtvrtek v Ostende proti Belgii zahájí předkvalifikaci o mistrovství Evropy 2029.