Basketbalistky Ostravy poprvé v lize vyhrály, odnesla to předposlední Slovanka

Domácí o výhře rozhodly ve druhém poločase, který ovládly 48:37. Ostravu za vítězstvím táhly především Emma Merriweatherová s 19 body a 12 doskoky a Zuzana Křížová se 14 body a 12 doskoky. Anna Jedličková přidala 20 bodů.
Nejlepší střelkyní zápasu byla s 25 body hostující Jitka Pilařová, Slovance to však k druhému úspěchu v sezoně nestačilo. Ostrava tak soupeřkám oplatila říjnovou porážku, v tabulce se na ně dotáhla a po 15 kolech se v lize dočkala vítězství.
Basketbalová Chance liga žen
14. kolo
Basket Ostrava - Slovanka 80:71 (17:19, 32:34, 53:52)
Tabulka
|1.
|USK Praha
|16
|16
|0
|1721:837
|32
|2.
|Žabiny Brno
|16
|13
|3
|1324:1001
|29
|3.
|SBŠ Ostrava
|16
|13
|3
|1234:1148
|29
|4.
|KP Brno
|15
|10
|5
|1250:1101
|25
|5.
|Brandýs nad Labem
|16
|8
|8
|1178:1289
|24
|6.
|Trutnov
|15
|7
|8
|1095:1182
|22
|7.
|Chomutov
|16
|6
|10
|1071:1210
|22
|8.
|Hradec Králové
|16
|4
|12
|1085:1198
|20
|9.
|Slovanka
|16
|1
|15
|992:1455
|17
|10.
|Basket Ostrava
|16
|1
|15
|903:1432
|17