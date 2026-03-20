Basket Ostrava se krutými prohrami učí. Místo cizinek angažoval mladé Češky

Jiří Seidl
  9:47
Šest zápasů z dosavadních jednadvaceti prohrály o více než 40 bodů. Rekordní je jejich porážka s USK Praha o 91 bodů 36:127! Basketbalistky Basketu Ostrava byly dlouho otloukánkem nejvyšší domácí soutěže, v níž jsou poprvé v historii klubu.
Chomutovská Karoline Striplinová brání Anežku Hrubou. | foto: Basket Ostrava

První výhry se při své premiéře mezi elitou dočkaly až koncem ledna, po třinácti porážkách, když v souboji o předposlední místo zdolaly Slovanku 80:71. Druhou výhru si připsaly koncem února v nadstavbové skupině A2, když porazily Trutnov 63:60.

„Jako nováčci jsme se oťukávali,“ uvedl Ludvík Magnusek, šéf klubu a asistent trenéra Dušana Medveckého. „Pořád jsme hledali nejvhodnější složení týmu, což se nyní povedlo.“

Dlouhodobá část ligy skončí o víkendu, přičemž Basket Ostrava bude v neděli hrát v Praze proti Slovance. Ve čtvrteční dohrávce prvního kola nadstavby Ostravanky podlehly v Hradci Králové 56:81.

Basket měl původně v kádru čtyři cizinky a Čechoameričanku Aaliyah Pittsovou. „Holky, které nám agenti doporučili, nevyšly. Moc to neklapalo,“ vysvětlil Magnusek, proč už v družstvu nejsou.

V týmu je nyní jen jedna zahraniční posila – americká pivotka Emma Merriweatherová, která přišla v říjnu. „A je nejlépe doskakující hráčkou celé ligy,“ zmínil Magnusek její průměr 9,7 doskoku na zápas. „Chtělo to čas, naše výkony se zlepšují, naše hra už je teď o něčem jiném. Je to daleko lepší než na začátku.“

Hráčky Basketu už tolik nedoplácejí na laciné chyby jako v úvodu soutěže. „Vím, že takové tři čtyři vyrovnané zápasy jsme ztratili v poslední čtvrtině hloupými chybami, takovými mládežnickými, když to tak řeknu,“ připomněl Magnusek. „Takové porážky nejsou moc motivující, ale chce to trpělivou práci a vyšlo nám doplnění týmu českými hráčkami místo cizinek.“

Ostravankám výrazně pomáhají mimo jiné rozehrávačka Anna Jedličková a křídelnice Zuzana Křížová, které přišly na hostování z prvoligové Olomouce. „Dalo by se říct, že obě, i když jsou ročník 2004, patří k základním pilířům naší sestavy,“ uvedl Magnusek.

Do play off se z pětičlenné skupiny A2 dostanou tři nejlepší celky, což jsou Chomutov, Trutnov a Hradec Králové.

„My se už musíme soustředit na play out,“ upozornil Magnusek. V něm se Basket Ostrava utká se Slovankou na tři výhry o jistotu udržení v soutěži. Poražený tým nastoupí v baráži proti vítězkám první ligy, kterou vede Havířov.

„Otázkou ale je, zda vůbec někdo bude chtít postoupit,“ připomněl Magnusek loňský rok, kdy jeho klub využil nabídku hrát mezi elitou, byť působil až ve třetí nejvyšší soutěži.

V porovnání s Basketem další moravskoslezský tým mezi elitou SBŠ Ostrava zažívá nejúspěšnější sezonu. Nadstavbovou skupinu A1 zakončí v neděli od 17.00 v hale kampusu Ostravské univerzity soubojem o třetí místo s KP Brno.

Basket Ostrava se krutými prohrami učí. Místo cizinek angažoval mladé Češky

