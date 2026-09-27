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Basketbalistky SBŠ nadále vládnou Ostravě, ale jejich soupeřky se zlepšily

Jiří Seidl
  15:54
Rozehrávačka SBŠ Ostrava Dragana Domuzinová se snaží uniknout Pamele Effangové...

Rozehrávačka SBŠ Ostrava Dragana Domuzinová se snaží uniknout Pamele Effangové z Basketu Ostrava. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Michaela Hrbáčová z Basketu Ostrava útočí v utkání s SBŠ Ostrava.
Marina Ewodová z SBŠ Ostrava u míče v derby s Basketem Ostrava
Anežka Hrubá (vlevo) z Basketu Ostrava brání Draganu Domuzinovou z SBŠ Ostrava.
Kadri-Ann Lassová (v zeleném) z SBŠ Ostrava se pokouší doskočit míč mezi...
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Pořádně zostra, ostravským derby, vstoupily do nového ročníku nejvyšší domácí soutěže basketbalistky Basketu a SBŠ (Sportovní basketbalové školy). Basket doma v hale Tatran podlehl 65:84.

„Utkání ukázalo, že jsme se oproti loňsku zlepšili,“ připomněl trenér Basketu Dušan Medvecký loňskou prohru 57:102 z prvního vzájemného zápasu mezi elitou. „Měli jsme ale problém agresivně bránit, což soupeřky dělaly. No a když prohráváš o dvacet bodů, je hotovo, protože holky si přestanou věřit.“

Hráčky SBŠ díky pěti trojkám v první čtvrtině pohodlně vedly 26:8, načež svým sokyním už nedaly šanci.

„Na startu sezony to je pro nás důležitá výhra,“ pochvalovala si trenérka vítězek Iveta Rašková. „První poločas jsme měly výborný, ale pak naše flow kleslo. Vytvořily jsme si náskok a utkání pak dohrávaly. S druhým poločasem nemůžu být spokojená, ale když vedete o tolik bodů, je těžké držet pořád nějaký svůj herní standard.“

Trenérka basketbalistek SBŠ Ostrava Iveta Rašková sleduje útok svých hráček.

Křídelnice SBŠ Kateřina Káňová souhlasila, že po přestávce polevily. „My to tak trošku máme, že někdy ztratíme koncentraci a je to horší. Ale pak zase všechny umíme zabrat na sto procent,“ podotkla Káňová.

„Do utkání jsme šly s tím, že musíme dobře bránit, ale to nám nevyšlo,“ posteskla si rozehrávačka Basketu Anna Jedličková, která byla s 18 body nejlepší střelkyní zápasu. „Přestože jsme do sezony nevstoupily dobře, jsme na ni připravené. Zlepšení v naší hře vidět je.“

Co oběma družstvům první ostrý duel sezony ukázal?

„Ty moje kočky strašně moc mluví před tréninkem i v momentě, kdy ho přeruším. To pořád mluví, mluví, mluví. A když přijde zápas, jsou jako ryby. Mlčí, neřeknou si nic při přebírání protihráček,“ odpověděl Dušan Medvecký. „Komunikace je náš největší problém.“

To potvrdila i Anna Jedličková. „Mluvení hlavně v obraně musíme zlepšit,“ uvedla. „A také střelbu. Na trénincích střílíme hodně, ale dneska nám to nesedlo, na jejich koši byla asi nějaká klapka.“

Iveta Rašková podotkla, že její hráčky mnohdy přecházejí otevřené střelecké pozice. „Pořád si ještě chceme balon podávat, vytvořit si ještě něco lepšího. Některé věci musíme zjednodušit,“ uvedla Rašková, která je naopak spokojená s přechodovou fází. „Potřebujeme pilovat nějaké detaily.“

Dodala, že herní styl SBŠ se oproti minulé pro klub historicky nejúspěšnější sezoně nezmění. „Vyměnily jsme cizinky, ale tak, aby to na naši hru nemělo vliv, což se ukazuje. Daly jsme i dost bodů z rychlých protiútoků, s čímž jsem spokojená,“ řekla Rašková.

Michaela Hrbáčová z Basketu Ostrava útočí v utkání s SBŠ Ostrava.

Kateřina Káňová uvedla, že stále musejí zdokonalovat týmovost. „Víc sharovat (sdílet) balon, na tom musíme zapracovat. A o to víc, že nás čeká i EuroCup, v němž bychom rády postoupily do play off,“ řekla Káňová, která si pochvaluje i souhru s cizinkami. „Marina zůstala z minulého roku a stejně jako ona i tři nové holky jsou super také mimo basket, což je pro ženský sport důležité.“

Chance Ženská basketbalová liga

1. kolo:

Basket Ostrava - SBŠ Ostrava 65:84 (8:26, 24:50, 43:68)
Nejvíce bodů: Jedličková 18, Křížová 16, Kaducová, Merriweatherová, Effangová, M. Staňková a A. Hrubá po 6 - Válková 15, Kubíčková 14, Smutná 12, Lassová 11, Ewodová 10, Domuzinová 8, Káňová 6.

15:30 KP Brno - Hradec Králové.

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