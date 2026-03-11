Basket ONLINE: Nymburk bojuje s Trestem v Lize mistrů o naději na čtvrtfinále

18:16
Nymburští basketbalisté bojují o zachování naděje na postup do čtvrtfinále Ligy mistrů. V 5. kole osmifinálové fáze hostí doma Terst a pouze vítězství a porážka Gran Canarie v později hraném duelu s Tenerife je udrží ve hře. Utkání sledujte od 18:30 v podrobné online reportáži.

Vojtěch Hruban z Nymburku se rozcvičuje před zápasem Ligy mistrů proti Sabahu Baku. | foto: FIBA

Dvacetinásobní čeští šampioni se pokusí navázat na únorové vítězství z Itálie 91:85. S pěti body a bilancí 1-3 jim patří ve skupině L nepostupové třetí místo. Od vedoucí dvojice Tenerife, Gran Canaria je dělí dva body.

Nymburk se naposledy představil v Lize mistrů před měsícem, kdy doma podlehl Tenerife 55:69. V osmifinálové fázi předtím neuspěl před vlastními fanoušky ani proti Gran Canarii (64:67).

ONLINE: ERA Nymburk – Pallacanestro Terst

Utkání Ligy mistrů v podrobné reportáži

„Boj o postup jsme si hodně zkomplikovali především tou domácím prohrou s Gran Canarií. Ale v této skupině se může stát cokoliv. Postup je pořád před námi. Hlavní je vyhrát tento zápas a pak se uvidí, co a jak před tím posledním, jak budou rozdané karty,“ uvedl v tiskové zprávě křídelník Vojtěch Hruban.

Středočechy udrží v boji o postup jen výhra a zároveň porážka Gran Canarie s Tenerife, díky které by jejich poslední soupeř zůstal na třech výhrách. Duel dvou týmů z Kanárských ostrovů začne v 21:00 SEČ. V posledním kole by pak musel Nymburk ještě vyhrát na palubovce Gran Canarie o více než tři body.

„Prošli jsme si určitou změnou, ale dokázali jsme naši hru trochu konsolidovat a stabilizovat naše role. Museli jsme být trochu flexibilnější, což nám v některých věcech prospělo. Naše hra teď vypadá trochu lehčeji a jsme v dobrém rozpoložení. Rozhodně v lepším než před čtyřmi týdny,“ uvedl Hruban.

Středočeši se budou musí obejít bez Jhamira Brickuse a čtvrtého nejlepšího střelce soutěže Sir’Jabariho Rice. Rozehrávač Brickus se rozhodl vrátit domů za rodinou. Rice, který měl v Lize mistrů průměr 18,6 bodu na zápas, přestoupil do Andorry. Chybět bude i zraněný rozehrávač a autor 17 bodů z prvního vzájemného zápasu Ondřej Sehnal.

Nováčkem je chorvatský rozehrávač a reprezentant Goran Filipovič. Po odchodu Rice je nejlepším střelcem Keyshawn Feazell s průměrem 10,7 bodu na zápas.

„S Goranem jsme měli jen dva tréninky a bylo to hlavně o tom ho naučit signály, aby byl v našem systému co nejefektivnější. Ale Goran je velmi chytrý hráč, který tu hru vidí, který se nebude do ničeho zbytečně cpát a bude hru spíše dirigovat a rozdávat přihrávky. Až se více zapracuje, tak bude jistě i více skórovat,“ řekl Hruban, který potřebuje tři doskoky, aby jako pátý hráč v historii Ligy mistrů pokořil hranici 400.

Jakub Tůma (vlevo) a Colbey Ross z Nymburka se chystají na zápas Ligy mistrů.

S Terstem by mohl přijet bývalý hráč Nymburka Colbey Ross, který ale měl potíže s lýtkem. Nejlepším střelcem šestého týmu italské ligy je bývalý hráč NBA Jahmi’us Ramsey, s průměrem 16,6 bodu osmý nejlepší střelec Ligy mistrů. Dvojciferný počet bodů na zápas mají také Mady Sissoko (13,9), Markel Brown (12,2) a Jarrod Uthoff (11).

Tým prošel také změnou na trenérském postu, Israela Gonzaleze nahradil jeho asistent Francesco Taccetti. „Uvidíme, s čím přijede Terst. Měli tam prý v podstatě rebelii. Hráči říkali, že nebudou hrát. Přišel nový trenér, tento víkend ale dostali o čtyřicet bodů. Mají zranění. Bude záležet, v jakém složení přijedou. Ale pořád je to extrémně kvalitní tým, který má spoustu talentu na každé pozici,“ doplnil Hruban.

11. března 2026  18:28

Basket ONLINE: Nymburk bojuje s Trestem v Lize mistrů o naději na čtvrtfinále

