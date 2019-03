V Paříži se bude příští rok poprvé hrát basketbalová NBA

Paříž tak téměř jistě ukončí devítiletou sérii Londýna coby pořadatele evropského zápasu NBA. Naposledy se v hlavním městě Británie letos v lednu představili New York Knicks a Washington Wizards s českým rozehrávačem Tomášem Satoranským. Vstupenky na zápas v tamní O2 Areně byly vyprodány za hodinu a v hledišti bylo 19.000 fanoušků z 39 zemí.

V Paříži se bude hrát deset let poté, co město nad Seinou naposledy hostilo jeden z přípravných zápasů před sezonou. Soutěžní duel se uskuteční 24. ledna v AccorHotels Areně ve čtvrti Bercy.

Francie má už dvanáctou sezonu největší počet hráčů v NBA z evropských zemí. V sestavách v úvodu tohoto ročníku jich bylo devět, včetně Tonyho Parkera a Nicolase Batuma z Charlotte.

I když zápas NBA v Paříži může znamenat smůlu pro Londýn, nemusí to tak být natrvalo, neboť vedení soutěže nevylučuje odehrát více zápasů v Evropě během jedné sezony. „Zatím je to jedno utkání ročně. Ale rozhodně si myslím, že tam je prostor na víc. Budeme muset rozhodnout, jaký počet je pro nás optimální, zda dvě nebo tři. Nemyslím si, že tam je nějaké omezení, dokud to pro nás bude mít smysl z obchodního hlediska,“ řekl již dříve zástupce komisionáře NBA Mark Tatum.