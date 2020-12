Basketbalisté Svitav uzavřeli letošní rok výhrou nad USK Praha

Trenér Svitav Lukáš Pivoda pochválil oslabeného soupeře za bojovnost, s výkonem vlastních hráčů v závěru naopak spokojený nebyl. „Většina týmů by to po prvním poločase nejspíš zabalila a zápas by se už jen dohrával. Ale ten mladý a houževnatý tým s obrovskou budoucností to nevzdal. Udělal nám to pěkně těžké nebo spíš my jsme si to udělali těžké sami,“ řekl Pivoda.

Svitavy vedly ještě před začátkem poslední čtvrtiny o 20 bodů, nakonec ale musely o výhru zabojovat. „Absolutně nerozumím některým rozhodnutím, co jsme schopni udělat, ať už v útoku nebo obraně. První poločas hrajeme velmi slušné utkání na obou stranách hřiště. A ve druhém poločase, zejména ve čtvrté čtvrtině, absolutně odejdeme,“ zlobil se Pivoda.

Pražanům se nepovedlo proti Turům zopakovat výhru z prvního vzájemného duelu v sezoně. „Byl to pro nás velmi důležitý a těžký zápas. Nám chyběli tři důležití hráči Mareš, Rikič a Sehnal. Ale nakonec můžu být spokojený, protože v prvním zápase jsme vyhráli o 18 bodů a Svitavy dnes o jedenáct, takže máme lepší skóre,“ konstatoval trenér USK Dino Repeša.

„Na začátku zápasu se mi zdálo, že jsme byli docela laxní a bez energie. To se potom ukázalo. Začali jsme prohrávat, nedávali volné střely, nechávali je chodit do rychlých protiútoků. Ve druhém poločase jsem na nás pyšný, že jsme dokázali vrátit a ukázali charakter s tím mladým týmem, co máme,“ řekl hostující Patrick Samoura, jenž byl s 22 body nejlepším střelcem zápasu.

Basketbalová Kooperativa liga mužů 16. kolo Svitavy - USK Praha 77:66 (24:16, 48:31, 66:46) Nejvíce bodů: Svoboda 16, Slezák 12, Bujnoch 10 - Samoura 22, Macháč 13, Bátovský a Štěrba po 9.