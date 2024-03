Basketbalisté Ústí nad Labem tentokrát proti Kolínu prodloužení zvládli

Kolín si ve třetí čtvrtině vypracoval náskok 15 bodů (66:51), ale postupně jej ztratil. Prodloužení rozhodlo také minulý vzájemný zápas v listopadu, tentokrát byli šťastnější Severočeši, které k výhře dovedl s 31 body, osmi asistencemi a šesti doskoky Lamb Autrey.

„My jsme bohužel prohráli zápas ve čtvrté čtvrtině, kdy jsme za 10 minut měli 11 ztrát, proto jsme šli do prodloužení. V něm nám už došly síly,“ litoval kolínský kouč Predrag Benáček. Ústecký trenér Jan Šotnar měl z první výhry nad Kolínem v sezoně radost. „Ale zase to bylo s velkými nervy. Velký kredit Kolínským, protože v sobotu prohráli velkým rozdílem v Brně a dali se dohromady jak zdravotně, tak asi i v hlavách se dobře připravili,“ řekl.

Mistrovská Opava ani jednou nepustila USK do vedení a vyhrála i třetí vzájemný souboj v sezoně. Střeleckým lídrem byl Radek Farský s 23 body, Slezané se naladili na sobotní souboj v Nymburce.

Děčínští obhájci stříbra po úvodní porážce přehráli Brno podruhé za sebou a od soupeře se odpoutali v tabulce. Téměř celý zápas vedli, v závěru až o 15 bodů, ale o výsledek se nakonec strachovali. „Naše obrana stále není tam, kde by měla být. Trochu to fungovalo v prvním poločase, ale ve druhém jsme nechali klíčové hráče soupeře skórovat z pozic, ve kterých se cítí pohodlně, a kvůli tomu jsme hráli koncovku. A protože jsme ji hráli ne moc chytře, rozdíl se stále pohyboval okolo deseti bodů a bylo to pro Brno hratelné,“ konstatoval děčínský kouč Tomáš Grepl.

Kapitán Severočechů Tomáš Pomikálek potřeboval jeden doskok k zisku double doublu, 16 bodů jako on nastřílel také spoluhráč Filip Kroutil. V brněnském týmu dal o bod víc Ondřej Šiška.

Ve skupině A2 Slavia prohrála doma s píseckým nováčkem 74:92 a znovu se přiblížila účasti v baráži. K výhře Jihočechů přispěl už osmým triple doublem v sezoně Vojtěch Sýkora, autor 10 bodů, 16 doskoků a 10 asistencí.

Basketbalová Kooperativa liga mužů - nadstavba: Skupina A1 - 7. kolo:

Kolín - Ústí nad Labem 90:96 po prodl. (25:20, 45:44, 70:61, 83:83)

Nejvíce bodů: Číž 23, Boškovič 17, Goga 11 - Autrey 31, Pecka 24, Nábělek 16. Děčín - Brno 91:85 (24:22, 47:37, 67:60)

Nejvíce bodů: Kroutil a Pomikálek po 16, Ogundiran a Matěj Svoboda po 15 - Šiška 17, Lee 15, Křivánek 14. Opava - USK Praha 87:63 (20:15, 43:29, 65:44)

Nejvíce bodů: Farský 23, Puršl 14, Kouřil 11 - Švec 13, Brunner a Šafařík po 11. Skupina A2 - 6. kolo:

Slavia Praha - Písek 74:92 (16:22, 30:50, 48:70)

Nejvíce bodů: Varner 18, Pumprla 14, Mareš 11 - Borovka 21, Martin Svoboda 17, Šlechta 11.

Tabulka A1:

1. Nymburk 26 21 5 2397:1819 80,8 2. Opava 28 20 8 2531:2334 71,4 3. Ústí nad Labem 28 19 9 2498:2312 67,9 4. Děčín 29 17 12 2487:2382 58,6 5. Brno 29 16 13 2248:2265 55,2 6. Pardubice 28 15 13 2329:2329 53,6 7. USK Praha 29 12 17 2131:2222 41,4 8. Kolín 29 11 18 2271:2516 37,9

Tabulka A2: