Nymburk vyhrál na Slavii a uspěl posedmé za sebou, Brno zdolalo Pardubice

Bývalí šampioni v Praze dominovali, nejvíc pak ve třetí čtvrtině, kterou vyhráli 21:5. Jejich střeleckým lídrem byl Jitaurious Gordon s 15 body. Slavia prohrála pátý zápas v řadě.

Shodně třetí výhry za sebou vybojovaly pátý Kolín a sedmé Brno. Středočeši udolali Olomoucko v jeho hale 80:78, double double při tom zaznamenal Jakub Petráš, autor 18 bodů a 16 doskoků. V domácím týmu skórovala dvouciferně celá základní pětka s lídrem Aminem Adamuem, který si připsal 26 bodů a 9 doskoků. V obou týmech zasáhli do hry jen tři náhradníci, ale ti domácí přispěli jen jediným bodem proti soupeřovým dvaadvaceti a Olomoucko prohrálo popáté za sebou.

Zápas rozhodl svojí pátou trojkou v utkání těsně před koncem kolínský kapitán Adam Číž. „V poslední době už říkám, že když začíná poslední minuta, odjíždím domů, protože Adam Číž to už zařídí,“ řekl trenér Kolína Predrag Benáček. „Je to krutá porážka. Adam Číž ukázal, že je to velký hráč. Ovšem my jsme utkání měli urvat už během střetnutí a nemuselo se vůbec rozhodovat až v závěru,“ konstatoval domácí kouč Lukáš Feštr.

Brňané porazili doma Pardubice 86:79 po obratu v poslední čtvrtině, kterou vyhráli 25:12. Ještě ve třetí části vedli hosté o 11 bodů, ale čtvrtou porážku za sebou neodvrátil ani nejlepší střelec zápasu Tomáš Vyoral, autor 23 bodů a pěti trojek. Jeho spoluhráč Jure Škifič přidal 17 bodů a 10 doskoků. Domácí Viktor Půlpán nastřílel 18 bodů, Terrell Brown-Soares přidal o jeden méně a zaznamenal i 13 doskoků.

Střelcem dne byl s 30 body děčínský Matěj Svoboda, ale ani s přispěním dalších 22 bodů Maksima Šturanoviče to v hale poslední Ostravy k úspěchu nestačilo. Nová huť zvítězila 80:71, při teprve druhé výhře v sezoně byl jejím lídrem Elyjah Williams se 17 body. „Dnes jsme se opřeli o obranu, když nám ve druhém poločase opět odešel útok, a měli jsme přes 16 ztrát,“ řekl domácí trenér Adam Choleva.



Basketbalová liga mužů - 13. kolo: Ostrava - Děčín 80:71 (23:20, 49:38, 67:59)

Nejvíce bodů: Williams 17, Madden 15, Majerčák 13 - Matěj Svoboda 30, Šturanovič 22, Walton 11. Olomoucko - Kolín 78:80 (23:18, 40:40,63:59)

Nejvíce bodů: Adamu 26, Shaver 16, McBrayer 13 - Petráš 18, Smith 17, Číž 15. Slavia Praha - Nymburk 57:91 (16:23, 34:47, 39:68)

Nejvíce bodů: Mareš a Mrázek po 10, Jelínek 8 - Gordon 15, Svejcar 12, Bell 10. Brno - Pardubice 86:79 (22:18, 44:42, 61:67)

Nejvíce bodů: Půlpán 18, Brown-Soares 17, Zdanavičius 12 - Vyoral 23, Škifič 17, Alford 12.

Tabulka: