Nymburk neušetřil oslabený Písek. Hosté rekordně chybovali, domácí rozjeli kolotoč

Úřadující šampioni rozhodli duel dvou nejofenzivnějších týmů ligy hned v úvodní čtvrtině, v níž po vyrovnané pětiminutovce od stavu 11:11 soupeři povolili už jen jediný bod a vyhráli ji 25:12. Druhou část ovládli dokonce 33:11 a po přestávce Písek, který přijel bez šesti důležitých hráčů a tým doplnil mladíky, zpět do zápasu nepustili.

Sršni už v prvním poločase zaznamenali 18 ztrát a jejich počet nakonec narostl na 37. Dosud jich v lize nejvíce nasbíraly Pardubice 36 v roce 2001. V této sezoně bylo zatím maximem 31 ztracených míčů Brna z prosincového utkání rovněž s Nymburkem. Středočeši naopak v útoku nasbírali 41 asistencí, což je druhý nejvyšší počet v historii ligy. Pouze Kunín v roce 1999 měl ještě o jednu asistencí navíc.

„Písek měl oslabený tým, ale stejně se snažil bojovat a hrát kvalitní basketbal. My soupeře respektujeme a to jsme mohli ukázat tím, že jsme jeho mladé hráče nijak nešetřili. Nechovali jsme se k nim jako k mladým hráčům, ale jako k ligovým hráčům se vším respektem, protože to je to, co jim do budoucna nejvíce pomůže se zlepšovat,“ řekl trenér vítězů Francesco Tabellini.

Nejlepším hráčem utkání byl domácí Stephen Brown, který všech svých 17 bodů nasbíral už v prvním poločase, navíc přidal 11 asistencí. Christian Bishop dal 14 bodů, dvouciferné skóre zaznamenala pětice nymburských hráčů. Písek drželo desetibodové trio Kevin Týml, Martin Svoboda, Filip Novotný.

Nymburk nechal odpočívat reprezentanty Jaromíra Bohačíka a Ondřeje Sehnala i pivota Nighaela Ceasera. V dresu Písku nebyli vedle dlouhodobě zraněných k dispozici ani Šurý, Skalička, Šimonek či rozehrávač Burda a šanci tak dostali mladí hráči včetně sedmnáctiletých Adama Křesiny a Tima Valleta, pro které to byl druhý start v lize.

„Bohužel jsme dnes nebyli konkurenceschopní. Mrzí mě to, ale jsme teď v situaci, že z různých důvodů máme zraněných asi osm hráčů. Máme teď 14 dní do play off a nechci riskovat, že si někdo něco zhorší a nebude na play off. Bylo to jednoznačné utkání, ale alespoň mladí hráči viděli, o čem je moderní basketbal,“ konstatoval trenér Písku Jan Čech. „U nás rozhodne o pohádkovém konci sezony něco jiného než dnešní zápas. Na výsledek zapomeňme a berme si z toho jen to dobré,“ dodal.