Grepl před čtvrtým finále o Nicholsově dluhu i vyndavání hlav ze zadku

Když jeho vojsko v úterý zdemolovalo svého vyzyvatele doma 89:67 a snížilo finále na 1:2, kdekomu spadla brada. Vždyť mu scházeli zranění generálové A. J. Walton a Tomáš Pomikálek, navíc ve čtvrté čtvrtině i diskvalifikovaný Filip Kroutil. Dodatečný trest za strčení Martina Gniadka nedostal, je tak připraven ve zbroji.

„Naši hráči nejsou špatní. Bruner ani další. Oni tu kvalitu mají, ale všechno je o mentálním nastavení. Když mají dobře nastavenou hlavu, můžou hrát s kýmkoliv. I s Opavou ve finále NBL. Jde jen o to je dokopat k tomu, aby si vytáhli hlavy ze zadku, a když se to povede, zahrají velice dobře,“ chválil Grepl i členy širší rotace.

Sestava bez dvou hvězd neukolébala opavského trenéra Petra Czudka. Ve střehu je i nyní. „Děčín už se několikrát dokázal semknout, hraje se mu tak líp. Za prvé vědí, že nemají co ztratit, a za druhé je nemá kdo vystřídat. My rotovali deset lidí a nebylo to znát. Když jste v euforii, lítáte po hřišti. A my nehráli kolektivně, nepůjčili jsme si balon. Prohráli jsme si to v našich hlavách, čekali jsme, že nám Děčín dá zápas jako dárek,“ vyčítal po partii číslo 3.

Druhý zápas ještě Walton s Pomikálkem statečně dokončili, byť se zranili už v jeho úvodu. „Ukázali obrovské basketbalové srdce. Jak se k tomu postavili a jak se rvali za děčínský dres, to byla naprostá fantazie,“ poklonil se mazákům kouč Grepl. „Hráli fakt na jedné noze a co předvedl Pomi ve čtvrté čtvrtině s trojkami, kterých v té době dal pět, bylo na klobouk dolů. Dal nám šanci ještě zápas vyhrát.“

Nestalo se, Válečníci prohráli košem z poslední vteřiny. Potom si však doma užili své historicky první finálové vítězství. Teď na něj chtějí navázat. „Musíme hrát obranu tak, jak jsme hráli v klíčových semifinálových zápasech pět, šest a sedm s Pardubicemi, případně jako druhý poločas třetího finále. To je základ, bez toho to nepůjde,“ apeluje Grepl.

Opory zase skoro neslezou z palubovky, Ty Nichols naposledy odehrál 38 minut ze čtyřiceti, Svoboda dvaatřicet. Dohromady nastříleli 56 bodů. „Nichols se v těchhle situacích vyžívá, cítí se v tom jako ryba ve vodě. On to přímo vyhledává a taky trošku ví, že týmu něco dluží ze semifinálové série, protože to, co si dovolil, si dovolit nemůže,“ zmínil děčínský trenér Nicholsovo pozápasové napadení pardubického Vyorala, za které dostal dvouzápasovou stopku. „On to jednoznačně bude chtít vrátit. Matěj Svoboda najel na formu, kterou má během celé sezony. Nezvládl jen první finálový zápas. V Opavě to teď bude i na ostatních hráčích, protože Matějovi to nemusí padnout.“

Vrátit sérii k rozhodujícímu zápasu do Děčína, který by vyprodal halu Armexu v sobotu, to je cíl i sen Válečníků. „Nechtěli jsme v úterý končit ligu u nás, nechtěli jsme, aby se lidi dívali, jak tady zvedá Opava nad hlavu pohár. Teď holt co se stane, to se stane. Budeme bojovat!“ nevzdává se Grepl.

Opava bude proti, její zlatá touha je zrovna tak silná. „Někdo si myslel, že oslabení Válečníci to položí, my vyhrajeme 3:0 a pojedeme vesele dům? Kdepak! Válečníci jsou prostě válečníci,“ zvolal trenér Czudek. „Tohle je souboj dvou věčných vyzyvatelů Nymburka, kteří finále hráli a nikdy nevyhráli. Tíha je na nás oba. Poslední krok je těžký, my musíme sebrat všechny síly a doma to urvat. Budeme doufat, že nás žluté peklo dotlačí k vytouženému titulu.“