Vaněk brněnskou nabídku odmítl, Pavlík si k roli manažera přibere i trénování

Pavlík bude dál pokračovat i ve vedení sportovního úseku, podle vyjádření klubu zůstane klíčovou osobou pro jednání s hráči a bude určovat koncepci i celkové směřování klubu.
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Pan Asistent. A nejen to. Pavlík o roce v USK, brněnských přích i posouvání hráčů
Volba Pavlíka je podle zástupců klubu logickou volbou s ohledem na to, že zná chod celé organizace, hráče i další členy týmu. „Jeho vize se navíc naprosto shoduje s našimi představami a do této role tak skvěle zapadá. Může přitom čerpat z bohatých zkušeností z různých pozic, které během své dosavadní kariéry zastával. V současné situaci je to ta nejlepší možná volba,“ uvedl klub v prohlášení.
Pavlík už v Brně působil jako asistent v sezoně 2023/24, poté se přesunul do Prahy a po boku legendární Natálie Hejkové slavil s basketbalistkami USK triumf v domácí nejvyšší soutěži a především v Eurolize.
Před uplynulou sezonou se vrátil do Brna, kde v minulosti působil i jako hráč, nejprve do role asistenta a trenéra mládežnického týmu, během play off klub oznámil jeho přesun do pozice generálního manažera.
„Já jsem velice rád za příležitost a beru jako obrovský závazek pokračovat v práci, kterou přede mnou kolegové odváděli na vysoké úrovni. Je velmi důležité, že v Basketu Brno všichni táhnou za jeden provaz, jak vedení, kolegové, tak i hráči na palubovce a to je velmi důležitý základ pro to, abychom i nadále předváděli dobrý basketbal s důrazem na rozvoj českých hráčů,“ řekl Pavlík.
Bývalý reprezentační rozehrávač, jenž má hráčské, trenérské a manažerské zkušenosti také z Maďarska, je zároveň asistentem Luboše Bartoně u českého národního týmu.