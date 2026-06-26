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Vaněk brněnskou nabídku odmítl, Pavlík si k roli manažera přibere i trénování

Autor: ,
  19:00
Brněnští basketbalisté slaví výhru, v jejích středu trenér Jan Pavlík.

Brněnští basketbalisté slaví výhru, v jejích středu trenér Jan Pavlík. | foto: Jan Russnák / Basket Brno

Jan Pavlík, asistent brněnského trenéra, studuje hru.
Hlavní kouč Luboš Bartoň, asistent trenéra Salva Camps, videokouč Tomáš...
Asistent trenéra Jan Pavlík, videokouč Tomáš Nesrovnal a další asistent Salva...
Jan Pavlík na lavičce Brna
12 fotografií
Novým trenérem brněnských basketbalistů bude Jan Pavlík, který v klubu současně zastává pozici generálního manažera. Na lavičce vystřídá strůjce loňského stříbrného úspěchu Martina Vaňka, jenž tento týden odmítl nabídku na prodloužení spolupráce.

Pavlík bude dál pokračovat i ve vedení sportovního úseku, podle vyjádření klubu zůstane klíčovou osobou pro jednání s hráči a bude určovat koncepci i celkové směřování klubu.

Pan Asistent. A nejen to. Pavlík o roce v USK, brněnských přích i posouvání hráčů

Volba Pavlíka je podle zástupců klubu logickou volbou s ohledem na to, že zná chod celé organizace, hráče i další členy týmu. „Jeho vize se navíc naprosto shoduje s našimi představami a do této role tak skvěle zapadá. Může přitom čerpat z bohatých zkušeností z různých pozic, které během své dosavadní kariéry zastával. V současné situaci je to ta nejlepší možná volba,“ uvedl klub v prohlášení.

Pavlík už v Brně působil jako asistent v sezoně 2023/24, poté se přesunul do Prahy a po boku legendární Natálie Hejkové slavil s basketbalistkami USK triumf v domácí nejvyšší soutěži a především v Eurolize.

Před uplynulou sezonou se vrátil do Brna, kde v minulosti působil i jako hráč, nejprve do role asistenta a trenéra mládežnického týmu, během play off klub oznámil jeho přesun do pozice generálního manažera.

Jan Pavlík, asistent brněnského trenéra, studuje hru.
Hlavní kouč Luboš Bartoň, asistent trenéra Salva Camps, videokouč Tomáš Nesrovnal a další asistent Jan Pavlík v Poděbradech.
Asistent trenéra Jan Pavlík, videokouč Tomáš Nesrovnal a další asistent Salva Camps v Poděbradech.
Jan Pavlík na lavičce Brna
12 fotografií

„Já jsem velice rád za příležitost a beru jako obrovský závazek pokračovat v práci, kterou přede mnou kolegové odváděli na vysoké úrovni. Je velmi důležité, že v Basketu Brno všichni táhnou za jeden provaz, jak vedení, kolegové, tak i hráči na palubovce a to je velmi důležitý základ pro to, abychom i nadále předváděli dobrý basketbal s důrazem na rozvoj českých hráčů,“ řekl Pavlík.

Bývalý reprezentační rozehrávač, jenž má hráčské, trenérské a manažerské zkušenosti také z Maďarska, je zároveň asistentem Luboše Bartoně u českého národního týmu.

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