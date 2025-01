Úspěch s varováním: Hlavně se velkými změnami sami nerozhodit, zní z Brna

„Neproběhlo nic takového, že bychom chtěli být do druhého místa. Proč by nám ale nemohlo náležet? Předvádíme dobré výkony, v současném období i stabilní,“ bilancuje kapitán týmu Petr Křivánek aktuálních devět výher z deseti kol.

V sobotu Brňané tažení základní částí „doťukli“ v Děčíně infarktovou výhrou 80:78. Na třetí příčce mají šest proher, o čtyři víc než suverénní Nymburk. Do skupiny A1 vstoupí v sobotu domácím duelem s Opavou.

„Oproti začátku sezony nás zdobí větší agresivita, rychlejší basketbal. Hrajeme jednodušeji, přímočařeji, snažíme se rychle zakončovat. Zakládáme si na obraně, jsme jedním z nejlépe bránících celků v lize, a z toho chodíme do útoku,“ popisuje Křivánek.

Přestože se mužstvu kolem něho daří nad rámec předpokladů, není to ani tak nejlepší období Basketu Brno z nedávných ligových ročníků. Předloni tým ještě pod vedením kouče Lubomíra Růžičky základní část dokonce vyhrál, do play off šel po nadstavbě z druhé pozice – jen aby ho vyprášila ve čtvrtfinále Opava.

Sir’Dominic Pointer (vlevo) a Jakub Krakovič z Brna bojují s Martinem Gniadkem z Opavy v předloňském ligovém čtvrtfinále, které pro mohutně zbrojící Brno dopadlo neslavně.

Také loni Basket Brno skončil hned v 1. kole vyřazovací části ještě jednoznačněji na Děčínu. Do semifinále, s nímž by Křivánkova parta byla letos spokojena, se podíval naposled v roce 2022.

Zejména trpká zkušenost z předminulé sezony je v Brně dosud v paměti. Sehrané mužstvo bylo tehdy ligovým postrachem, jenže tehdejší vedení se ho před závěrem sezony pokusilo ještě vyšperkovat zahraničními posilami v čele se Sir’Dominicem Pointerem, mužem draftovaným do NBA, a to se nejen minulo účinkem, ale šlapající mašinu to spíš vykolejilo než zkvalitnilo.

V Brně tuto chybu spolují s tehdejším „nenasytným“ spolumajitelem Yedidiou Rapaportem, jenž už se v klubu neangažuje. Současná garnitura podobný přešlap nechce připustit.

„Nechci říct, že je to pro nás přímo varování, ale zkušenost ano,“ připouští současný trenér Martin Vaněk, tehdejší asistent. „Loni jsme se taky na poslední chvíli pokusili posílit o (reprezentanta) Martina Svobodu a taky se to minulo účinkem. Mluvili jsme o tom, že kdybychom kádr letos doplňovali, tak určitě dřív, aby se stihl sehrát, ještě během skupiny A1. Chemie v týmu je teď skvělá a musí nám vydržet,“ uvědomuje si trenér.

Brněnský rozehrávač Petr Křivánek při trestném hodu

Pokud by všichni hráči zůstali zdraví, připouští Vaněk i možnost, že by se mezi ně už nesahalo. Cení si návratu Richarda Bálinta, který loni skončil ve Španělsku a zamířil zpět do Brna, i trefy do zahraničních posil. „Sedlo si to a funguje to. Chceme zůstat pokorní, ale máme důvod být i sebevědomí,“ uvažuje Vaněk.

Dravé výkony jeho mladého mužstva diváky baví, domácím výhrám jich často tleskalo přes tisíc. „Máme energii, po každém koši se radujeme, a co jsem slyšel, tak divákům se to líbí. Máme na to super ohlasy. Hrajeme sami sobě pro radost, umíme přidat smeč i nápaditou přihrávku, a když se akce podaří, užijeme si to my i fanoušci,“ sleduje Křivánek.