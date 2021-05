Složili jsme maturitu, jásají po postupu brněnští basketbalisté

„Je to pro nás i pro celé město velká věc. Krátká oslava tedy byla namístě, ale zpět do práce a pokračujeme,“ oznamuje pivot Šimon Puršl před soubojem s Nymburkem.

11 bodů ztráceli Brňané v pátém čtvrtfinále, přesto uspěli.

„Nebudu hodnotit sezonu před jejím koncem, to by bylo neprofesionální. Nemáme splněno, chci víc a moji hráči jistě také,“ žene své svěřence do další dřiny kouč Lubomír Růžička. „Nechci akceptovat mentalitu slavení dílčích úspěchů, po druhém a čtvrtém duelu jsme také neslavili. Ještě pořád není hotovo,“ burcuje.



Přesto se za uplynulým čtvrtfinále obrací s potěšením. „Bylo na co koukat. Viděli jsme skvělé týmové i individuální výkony. Jedinou kaňkou je fakt, že to nemohli vidět diváci v hale,“ lituje Růžička.

Mladý brněnský kádr si musel poradit se soupeřem, kterého na poslední chvíli doplnil český reprezentant Blake Schilb. „Je osobnost a mám obrovský respekt před jeho kariérou i před snahou pomoci reprezentaci v kvalifikaci na olympiádu. Nechci, aby to vyznělo vůči Blakeovi zle, je to můj kamarád, ale tady to byl soupeř a my jsme často úmyslně hráli přes něj.



14 let čekal brněnský mužský basketbal na semifinále.

Ono je hezké, že dá dvacet bodů, ale na konci je důležité, kolik jich také ubrání,“ poodhalil Růžička taktický plán.



Právě přes Schilba v poslední čtvrtině středečního rozhodujícího klání přešel Viktor Půlpán do zakončení a nastartoval vítězný obrat. Brňané smazali až jedenáctibodové manko a vyhráli 84:78. „Šli jsme maturovat ze tří předmětů, měli jsme na ně pět zkoušek. Odmaturovali jsme a jsme za to rádi,“ glosuje Růžička.

Semifinálový sok z Nymburka je na české scéně takřka neporazitelný. „Jasně, ale pro moje hráče je to výzva. My jsme si kolem Vánoc ve dvou utkáních dokázali, že s ním hrát můžeme. Reprezentujeme město, klub a v nadsázce i Moravu. Budeme se tedy bít o každý bod a chceme získat alespoň jedno zápasové vítězství,“ hlásí kouč.