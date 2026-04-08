Továrna na talent? Nečas a kol. byli vzácní, Next Generation se však Brnu dál vyplácí

Nešlo jen o herní rozvoj, ale o komplexní přístup k hráči po stránce regenerace, stravy i mentální přípravy. „Klíčem nebyl jen basket, ale celkový rozvoj mladého sportovce ve všech aspektech,“ zmiňuje Martin Vaněk, který dříve cepoval právě mladé naděje a nyní vede dospělý ligový tým.
Pan Asistent. A nejen to. Pavlík o roce v USK, brněnských přích i posouvání hráčů
První roky naznačily, že se v Brně podařilo trefit správný směr. Generace kolem Jakuba Nečase, Richarda Bálinta nebo Ondřeje Hustáka se dokázala prosadit i v mezinárodním srovnání a sbírala zkušenosti proti elitním evropským klubům. Pevná ruka dnešního kouče české reprezentace Luboše Bartoně navíc nastavila nejen tréninkové procesy.
„To, co bylo cílem, tedy vychovávat hráče připravené jít do zahraničí, se podle mě podařilo,“ říká Vaněk. Aktuální působiště jeho bývalých nejlepších svěřenců mu dávají za pravdu. Nečas hraje univerzitní soutěž v USA, Bálint táhne německý Bamberg a Hustáka si vzal Růžička do aktuálního působiště v polském Štětíně.
Další absolventi programu ve spolupráci s Masarykovou univerzitou dnes tvoří základ brněnského A týmu. Projekt tak na první pohled naplnil ambici, se kterou vznikal. Právě silný začátek však nastavil laťku, kterou není možné držet dlouhodobě. Nynější „další generace“ takovou silou nedisponuje.
„Možná se čekalo, že to bude fungovat jako továrna na hráče. Ale to v českých podmínkách není úplně reálné,“ přiznává Vaněk.
Podle něj se ukázaly limity prostředí. Navázat na mimořádně silné ročníky se tak nedaří automaticky.
Generace narozená kolem roku 2004, která je úspěšná i v reprezentaci, zůstává výjimečná.
Dnes sice mladí Brňané hrají evropskou EYBL, ale konfrontace s týmy typu Valencie nebo Žalgirisu Kaunas chybí. „Ty zápasy nejsou vůbec špatné, ale nezní to jako tehdy Real Madrid,“ podotýká Vaněk.
Česko je basketbalový Afghánistán! Jelínek o síle agentur a talentech bez naděje
Přesto se i teď objevují jednotlivci, kteří vyčnívají. Důkazem je například Martin Šimko. „Je to kluk od Pepy Jelínka, jeden z jeho dvou klenotů v celoevropském speciálním výběru Next Generation v Eurolize,“ zmiňuje Vaněk.
Zatímco původní ambicí bylo pravidelně posílat hráče do zahraničí, dnes se ukazuje jiný, možná trvalejší přínos projektu. Hráči jako Petr Křivánek, Milan Tomáš Stráněl, Matěj Rychtecký nebo Šimon Svoboda už nejsou jen doplňkem, ale motorem sestavy brněnského A týmu.
„Jádro, které program vyprodukoval, se podle mě povedlo. Dnes už to nejsou hráči do počtu, ale tvoří páteř týmu,“ vyzdvihuje Vaněk. Vedle viditelných výsledků navíc funguje i méně nápadná část projektu. Hráči přicházejí mezi muže lépe připravení po všech stránkách.
Brňany nyní čekají poslední dva zápasy nadstavbové části NBL, do play off pravděpodobně půjdou ze třetí příčky.