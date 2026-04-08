Továrna na talent? Nečas a kol. byli vzácní, Next Generation se však Brnu dál vyplácí

Jiří Černý
  11:17
Když v roce 2020 rozjížděl Pumpa Basket Brno projekt Next Generation, šlo o víc než jen mládežnický program. Ambicí bylo vytvořit prostředí, které hráče posune nad rámec českého basketbalu. „Chceme ukázat, že i v Česku se to dá dělat jinak a líp,“ říkal tehdejší trenér brněnského áčka Lubomír Růžička, který stál u zrodu myšlenky.
Brněnští basketbalisté Petr Křivánek (vlevo) a Jakub Nečas před ligovým zápasem.

Jakub Nečas z Brna střílí na ústecký koš.
Keenan Gumbs (vpravo) z Opavy se tlačí ke koši v zápase s Brnem, brání ho Jakub...
Keenan Gumbs (vpravo) z Opavy se tlačí do útoku v zápase s Brnem, brání ho...
Jakub Nečas z Brna smečuje.
93 fotografií

Nešlo jen o herní rozvoj, ale o komplexní přístup k hráči po stránce regenerace, stravy i mentální přípravy. „Klíčem nebyl jen basket, ale celkový rozvoj mladého sportovce ve všech aspektech,“ zmiňuje Martin Vaněk, který dříve cepoval právě mladé naděje a nyní vede dospělý ligový tým.

První roky naznačily, že se v Brně podařilo trefit správný směr. Generace kolem Jakuba Nečase, Richarda Bálinta nebo Ondřeje Hustáka se dokázala prosadit i v mezinárodním srovnání a sbírala zkušenosti proti elitním evropským klubům. Pevná ruka dnešního kouče české reprezentace Luboše Bartoně navíc nastavila nejen tréninkové procesy.

„To, co bylo cílem, tedy vychovávat hráče připravené jít do zahraničí, se podle mě podařilo,“ říká Vaněk. Aktuální působiště jeho bývalých nejlepších svěřenců mu dávají za pravdu. Nečas hraje univerzitní soutěž v USA, Bálint táhne německý Bamberg a Hustáka si vzal Růžička do aktuálního působiště v polském Štětíně.

Brněnský trenér Lubomír Růžička při time outu. V pozadí mladíci Richard Bálint, Ondřej Husták, Petr Křivánek a Jakub Nečas (zleva).

Další absolventi programu ve spolupráci s Masarykovou univerzitou dnes tvoří základ brněnského A týmu. Projekt tak na první pohled naplnil ambici, se kterou vznikal. Právě silný začátek však nastavil laťku, kterou není možné držet dlouhodobě. Nynější „další generace“ takovou silou nedisponuje.

„Možná se čekalo, že to bude fungovat jako továrna na hráče. Ale to v českých podmínkách není úplně reálné,“ přiznává Vaněk.

Podle něj se ukázaly limity prostředí. Navázat na mimořádně silné ročníky se tak nedaří automaticky.

Generace narozená kolem roku 2004, která je úspěšná i v reprezentaci, zůstává výjimečná.

Dnes sice mladí Brňané hrají evropskou EYBL, ale konfrontace s týmy typu Valencie nebo Žalgirisu Kaunas chybí. „Ty zápasy nejsou vůbec špatné, ale nezní to jako tehdy Real Madrid,“ podotýká Vaněk.

Přesto se i teď objevují jednotlivci, kteří vyčnívají. Důkazem je například Martin Šimko. „Je to kluk od Pepy Jelínka, jeden z jeho dvou klenotů v celoevropském speciálním výběru Next Generation v Eurolize,“ zmiňuje Vaněk.

Zatímco původní ambicí bylo pravidelně posílat hráče do zahraničí, dnes se ukazuje jiný, možná trvalejší přínos projektu. Hráči jako Petr Křivánek, Milan Tomáš Stráněl, Matěj Rychtecký nebo Šimon Svoboda už nejsou jen doplňkem, ale motorem sestavy brněnského A týmu.

Brněnský mladík Milan Tomáš Stráněl nastupuje k zápasu.

„Jádro, které program vyprodukoval, se podle mě povedlo. Dnes už to nejsou hráči do počtu, ale tvoří páteř týmu,“ vyzdvihuje Vaněk. Vedle viditelných výsledků navíc funguje i méně nápadná část projektu. Hráči přicházejí mezi muže lépe připravení po všech stránkách.

Brňany nyní čekají poslední dva zápasy nadstavbové části NBL, do play off pravděpodobně půjdou ze třetí příčky.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Česko - Dánsko 2:2, na penalty 3:1, po letech jsou fotbalisté na mistrovství světa

Čeští fotbalisté slaví postup na mistrovství světa 2026.

Český fotbal je zase světový. V červnu se v Americe představí na nejsledovanější sportovní akci planety. Bude součástí načančané show, která poprvé v historii pojme osmačtyřicet zemí. Postup si...

OBRAZEM: Party v ulicích Prahy! Jak Češi v noci slavili postup na mistrovství světa

Před letenským stadionem to vřelo. Češi nejdřív v základní hrací době...

Dvacet let po poslední úspěšné baráži hostila pražská Letná další vrchol dodatečné kvalifikace o mistrovství světa. A zase to vyšlo! Čeští fotbalisté si zahrají na největší sportovní akci planety...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.