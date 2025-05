V domácím prostředí Basket Brno v dramatické sérii s Děčínem vybojoval semifinálový mečbol, v pátém zápase v bouřlivé atmosféře před patnácti sty diváků doslova „vydřel“ vítězství 102:100.

Pro sedmý zápas nicméně o výhodu domácího prostředí přijde. Vzhledem k tomu, že Starez arena Vodova, v níž hraje, je víceúčelová a hostí rozmanitější než jen sportovní program, došlo při jejím využití ke kolizi. Místo špičkového basketbalu ji od čtvrtka do neděle obsadí taneční akce Beat Street Brno.

„V klubu jsme se snažili najít řešení — zvažovali jsme posun zápasů číslo šest a sedm o den dříve a jednali jsme i s pořadateli akce ve Vodovce. Bohužel se nám nepodařilo dosáhnout cíle, kterým bylo odehrát největší zápas v historii klubu tam, kde by to slušelo. Nejlepší možnou alternativou v dané situaci je odehrát utkání v malé hale. Není to ideální, ale je to jediné schůdné řešení,“ oznámil brněnský klub na svém webu fanouškům.

Někteří z nich se v komentářích hněvají, že dějištěm tak velké podívané bude tak malá hala – s kapacitou zhruba 1 200 místo oproti více než třem tisícům v obvyklé aréně – a mluví o ostudě.

„Tato situace nás netěší, ale bohužel ji nemůžeme nijak ovlivnit,“ hájí se brněnský klub.

Náhradní řešení hledal i ve stěhování do haly Rosnička, kde jsou doma ženské Žabiny, nakonec se ale rozhodl zůstat v Králově Poli a přejít z haly do haly. S pomocí městské společnosti Starez se snaží zařídit, aby se aspoň do historické haly, v níž se převážně hraje ligová házená a nouzově ženský volejbal a basketbal, nacpat co nejvíc fanoušků. V řešení je i improvizovaná mobilní tribuna. Fanoušky pak vyzývá, aby si zajistili vstupenky v předprodeji včas. Hraje se ve čtvrtek od 18 hodin.

Kulisa ligového semifinále ve velké Starez areně Vodova pro tři tisíce diváků. Dějiště sedmého semifinále mezi Brnem a Děčínem. Tribuna má kapacitu 900 míst.

„Nemyslím si, že tohle prostředí bude nedůstojné. Pomáháme s mobilní tribunou, vycházíme Basketu Brno maximálně vstříc. Malou halu jsme uvolnili od jiného programu, aby se v ní sedmé semifinále mohlo uskutečnit, a poskytujeme podporu. Jsme rádi, že Basket bojuje o postup do finále,“ řekl Martin Mikš, generální ředitel Starezu.

Pronájmy haly se podle jeho slov uzavírají i více než rok dopředu, konkrétně taneční akce dostala svůj pevný termín loni v květnu.

Brněnští basketbalisté se mohli kolizi vyhnout i tím, že by v úterý vyhráli v Děčíně zápas číslo šest a zajistili si postup již s předstihem, to se jim však nepovedlo. Utkání ostudně nezvládli, soupeř je zdolal 82:55.

A tak v Brně – po prvotním zklamání, že vrcholně důležitá bitva nebude mít odpovídající dějiště – začalo horečné řešení situace. Do malé haly se musí instalovat videosystém pro rozhodčí, rozjet prodej vstupenek, zařídit vstup pro permanentkáře, na ochoze vytvořit místa pro VIP. Palubovka a koše jsou vyhovující, ty se z arény do malé haly stěhovat nemusí.

Událost přesto ochuzena bude. Domácí klub nebude schopen významným hostům zajistit tzv. court seating, protože se sedadla vedle postranní lajny nevejdou. Jediná tribuna v hale má kapacitu 900 míst, další diváci budou stát.

Později než do konce týdne, kdy je ale brněnská domácí palubovka stejně obsazena, hrát sedmé utkání také nejde, protože po víkendu už má začít finále.

Ve finále už je Nymburk Nymburští basketbalisté jsou opět v ligovém finále a budou usilovat o jubilejní 20. titul. Olomoucko porazili v pátém semifinále 89:76 a sérii ovládli 4:1. Na domácí palubovce vyhráli už 45. ligový zápas v řadě.

„Za mě osobně je to (umístění zápasu do malé haly) škoda, věřím, že sedmý zápas měl potenciál naplnit i velkou brněnskou arénu. Jinak to neřešíme. Věřím, že náš tým se nedívá na to, kde hrajeme. Řešíme, že hrajeme sedmý zápas v Brně. Já to beru hlavně jako škodu pro naše fanoušky, zájem od nich je velký, lístků ale není tolik,“ konstatoval Lukáš Houser, generální manažer Děčína.

Fanoušků ze severu Čech na jih Moravy tak pojede zřejmě jen padesát, což odpovídá povinné kvótě vstupenek pro hostující tým.

Stařičká budova v Králově Poli tak zažije pravděpodobně největší zápas od roku 1999, kdy tam basketbalistky Ružomberoku vyhrály Evropskou ligu.

„Jednou kdysi dávno jsem tam hrál, s tou halou mám zkušenost. Je menší, starší, ale pořád to je hala, která má dva koše a regulérní rozměry. Nehledal bych výhodu v tom, že ji domácí nemají osahanou. Budou tam trénovat, ale my si tam ve čtvrtek ráno taky zastřílíme. Nic se z naší strany nemění,“ dodal Houser.