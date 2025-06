Ve čtvrtek se Češky v Ulánbátaru ve skupině B ještě utkají s Japonskem a favorizovaným Nizozemskem. Vítězové skupin postoupí do čtvrtfinále, druhé a třetí celky do osmifinále. Na minulém šampionátu české hráčky vypadly v osmifinále, v roce 2016 se jim senzačně podařilo získat titul. Od té doby na další medaile nedosáhly.

Galíčková před šampionátem řekla, že by byla spokojená s postupem mezi elitní osmičku. „Kdyby to nakonec cinklo, tak by to bylo něco neskutečného. Ve 3x3 je opravdu možné všechno. Favorit může kdykoliv prohrát, rozhodují maličkosti,“ uvedla pětadvacetileté křídelnice pro web České basketbalové federace.