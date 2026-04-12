Euforie v Singapuru. Mezi světovou elitou v basketbalu 3x3 se představí i Češi

V předchozích zápasech ve skupině čeští hráči zdolali domácí Singapur 20:10 a podlehli Brazílii 15:22.
„Zápas s Italy byl těžký. Ale věděli jsme, že jsme na ně připravení. Měli jsme jasný plán, toho jsme se drželi a nakonec to dopadlo, Je to velký úspěch pro český 3x3 basket a věřím, že nás to posune dál. Je to super start sezony a další motivace,“ radoval se Novotný.
Čeští muži hráli na mistrovství světa naposledy v roce 2014 v Moskvě, kdy v druhém ročníku šampionátu vypadli ve čtvrtfinále s pozdějšími šampiony z Kataru.
Mistrovství světa ve Varšavě se uskuteční od 1. do 7. června. Hrát na něm budou i české basketbalistky, které loni na šampionátu v Ulánbátaru vypadly ve skupině.