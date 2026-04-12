Euforie v Singapuru. Mezi světovou elitou v basketbalu 3x3 se představí i Češi

  15:53
Po dvanácti letech se čeští reprezentanti představí na mistrovství světa v basketbalu 3x3. Kvarteto Filip Novotný, Lukáš Stegbauer, Štěpán Borovka a Michal Svojanovský si vybojovalo postup na červnový šampionát ve Varšavě na kvalifikačním turnaji v Singapuru, kde v nedělním semifinále porazilo Itálii 20:16. Ve hře byla tři postupová místa.
Kvarteto Filip Novotný, Lukáš Stegbauer, Štěpán Borovka a Michal Svojanovský slaví postup na MS. | foto: FIBA

Michal Svojanovský bojuje v kvalifikaci o MS v basketbalu 3x3.
Lukáš Stegbauer se raduje v kvalifikaci o MS v basketbalu 3x3.
Štěpán Borovka nastupuje k zápasu v kvalifikaci o MS v basketbalu 3x3.
V předchozích zápasech ve skupině čeští hráči zdolali domácí Singapur 20:10 a podlehli Brazílii 15:22.

„Zápas s Italy byl těžký. Ale věděli jsme, že jsme na ně připravení. Měli jsme jasný plán, toho jsme se drželi a nakonec to dopadlo, Je to velký úspěch pro český 3x3 basket a věřím, že nás to posune dál. Je to super start sezony a další motivace,“ radoval se Novotný.

Čeští muži hráli na mistrovství světa naposledy v roce 2014 v Moskvě, kdy v druhém ročníku šampionátu vypadli ve čtvrtfinále s pozdějšími šampiony z Kataru.

Mistrovství světa ve Varšavě se uskuteční od 1. do 7. června. Hrát na něm budou i české basketbalistky, které loni na šampionátu v Ulánbátaru vypadly ve skupině.

