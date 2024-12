Brňané v rolích Mikulášů. Dětem nadělili drama, hostům z Bristolu výhru

Začínat soutěžní utkání v poledne? Možná o víkendu v nižší lize. Co by však pro nové fanoušky v Brně neudělali. Mladí podporovatelé se klubu za pozvánku odvděčili výraznou podporou v dramatické koncovce utkání Severoevropské ligy, kterou jim basketbalisté ještě pořádně protáhli o dvě prodloužení. V nich však Brňané tahali za kratší provaz.

„Dospělé fanoušky si musíte získat, děti a studenty si můžeme do fanoušků vychovat. Návštěvnost je pro nás stálé téma. Lidé chodí, chodí jich stále více, ale pořád to nejsou čísla, se kterými bychom byli spokojení. Tohle je tedy způsob, jak si k basketu přitáhnout i mladší generaci. Samozřejmě ta konkurence kulturního vyžití je obrovská, ale kdyby si každý desátý dnešní mladý divák vezme na další zápas rodiče nebo starší vezmou partnera či partnerku, tak by to bylo skvělé,“ rozvádí myšlenku mikulášského zápasu pro studenty generální manažer klubu Roman Marko.

„Znám několik případů, kdy takováto akce nějaké dítě chytla, přišli se zájmem o ten sport a dostali se pak i třeba někam výše. Ale my nepotřebujeme jen vrcholové sportovce, chceme aby basketbal, který my milujeme, přitáhl více dětí jakoukoliv formou,“ těšil nápad trenéra Martina Vaňka.

Ač publikum ovládali nedospělí jedinci, basketbal se hrál skutečně vyspělý, evropský. „Ta soutěž má velmi dobrou úroveň. Většina týmů má velké rozpočty a silné soupisky, takže pro nás jsou to duely cenné a náročné. Jsme rádi, že máme pozvánku do této soutěže, i když bychom mohli říkat, že když jsme tu soutěž zakládali, tak je to automatismus. Soutěž je uzpůsobená tomu, aby to pro kluby bylo snesitelné ekonomicky a přínosné herně,“ hodnotí Marko.

O atmosféru se staraly zejména menší děti, které často zažívaly vůbec první zkušenost s basketbalem. „Naším cílem je takovými zápasy rozšířit popularitu basketbalu a Basketu Brno mezi nejmladší generaci fanoušků,“ potvrdil klubový mluvčí Jakub Palka. „Musel jsem se trochu korigovat, abychom tu neudělali nějaké extempore, obzvlášť v tom vyrovnaném závěru. Snad to byl pro děti zážitek, i když jsme doufali, že to pro ně dovedeme do vítězného konce,“ trápila porážka domácího kouče.

Basket Brno věnoval utkání ENBL školou povinným fanouškům. Ti se odvděčili skvělou atmosférou.

„Vlastně mi to nepřišlo tak jiné, jako běžné publikum, děti udělaly moc pěknou atmosféru a my mohli hrát před velice solidní návštěvou, která byla z basketu nadšená. Ale ten začátek od 12:30, to bylo těžší skousnout. Fakt je hrozně brzo. Ale jsme profesionálové, tak to musíme zvládat,“ usmíval se po prvním vítězství Bristolu v soutěži Keddy Johnson, s 25 body nejlepší střelec utkání.

„Vážně to bylo divné, hrát tak brzo. Ale díky dětem to bylo o mnoho živější, než jsme očekávali. Snad jsme jim předvedli dobrou show, když jsme jim přidali dvě prodloužení,“ děkoval studentům domácí Ethan Chargois, autor vzácného double double double s 21 body a 20 doskoky.

Brňané si v aktuálním ročníku soutěže, kterou pomáhali spoluzakládat coby alternativu k finančně náročným pohárům pod hlavičkou FIBA, drželi vyrovnanou bilanci těsné prohry proti Interu Bratislava (101:103) a vítězství nad estonským týmem Kelia Coolbet (94:91).

„ENBL nabízí opravdu soustu dobrých soupeřů. Bamberg nebo Legia Varšava mají zvuk. Bristol v ENBL odehrál také skvělá utkání a pro nás jde o měření sil, která mají obrovskou cenu právě těmi těsnými koncovkami. O soutěž se zajímají spousty týmů, které se do výběru dvou skupin nedostaly. I to je důkaz, že ta soutěž už má zvuk,“ hodnotil Vaněk projekt, jehož lotyšští organizátoři zvou primárně kluby ze střední a východní Evropy.

Brňany ještě týden před Vánoci čeká výjezd do Bukurešti, kde vyzvou tamní Dinamo. V české lize si svěřenci kouče Vaňka drží po třinácti odehraných kolech čtvrtou příčku.