Halátková odchodu z USK nelituje. V Ostravě ji hřeje rodinné prostředí i úspěch

„Ještě více nás to motivuje k lepším výsledkům. Chceme ve všech soutěžích urvat co nejlepší výsledky. Snad to vyjde.“

Ostravanky jsou v Ženské basketbalové lize po základní části třetí, což je za osm let mezi elitou jejich historický úspěch. Nadstavbovou skupinu A1 pěti nejlepších družstev rozehrají 1. března v Praze s USK.

V Evropské ženské basketbalové lize (EWBL) postoupily do finále, v němž se utkají se švýcarským Nyonem. Vedení ligy zatím termín neurčilo, ale šéfové ostravského klubu usilují o to, aby se o trofej hrálo v jejich hale Ostravské univerzity.

V ní zakončí základní část Středoevropské ženské ligy (CEWL) v sobotu s Brandýsem nad Labem a v neděli s Banskou Bystricí vždy od 18.30. Ostatní duely budou oba dny v 16.00. SBŠ Ostrava je mezi osmi celky druhá o bod za Piešťanskými Čajkami. Do Final Four postoupí nejlepší čtyři družstva.

„Našlápnuto na super výsledek máme hlavně v Evropské lize. V CEWLu uvidíme, jsme v popředí, zabojujeme a snad aspoň jednu soutěž vyhrajeme,“ přeje si Halátková, která do Ostravy přišla před minulou sezonou z USK Praha.

Nelituje, že opustila nejlepší český klub, který pravidelně hraje Euroligu? „Vůbec. Někdy je lepší být v rodinnějším týmu, než hrát na té nejvyšší profesionální úrovni. Aspoň pro mě,“ odpověděla.

Tereza Halátková ještě v dresu USK Praha.

Říká, že do Ostravy šla vyloženě za basketbalem. „Za týmovostí, za holkami, jsme zhruba stejně staré, a pro to si zřejmě i tolik rozumíme,“ podotýká třiadvacetiletá Halátková. „Ostrava je krásné město, hned jsem si zvykla. Na nic si nemohu stěžovat.“

Pochvaluje si, že si hráčky a celý tým rozumějí, jak v šatně, tak na hřišti i mimo halu. „A to je asi ten klíč k nynějším úspěchům.“

Souhlasí, že tentokrát vyšlo i doplnění družstva cizinkami Chorvatkou Ivou Belošević, Slovenkou Nikolou Kováčikovou a Američankami Olianou Squires a Peytonou Whitted. „Všechno si sedlo a doufejme, že v lize bude třeba i placka,“ usmívá se Tereza Halátková.

První místo USK Praha a druhé Žabin Brno v nadcházející nadstavbě nejvyšší domácí soutěže je jisté. Cílem Ostravanek je doma v duelech s Levharticemi Chomutov 5. března a KP TANY Brno o čtyři dny později uhájit třetí příčku. „Víme, že můžeme hrát s každým, jak jsme si dokázaly minule doma s Žabinami...“ připomněla Halátková prohru 76:77.

I s USK? „I s nimi jsme hrály dobře, ale je jasné, že proti nim to asi úplně nevyjde, ale stát se může cokoliv,“ směje se křídelnice.

Je ráda, že družstvo před play off odehraje čtyři duely s nejlepšími českými celky. „To nás může posunout, protože nastupujeme proti zkušenějším holkám.“

Ostatně trenérka Iveta Rašková říká, že Ostravanky mívají problémy s rolí favoritek, s hrou proti papírově slabším týmům. „Je to tak,“ potvrzuje Tereza Halátková. „Ale čím to je, nevím. Jestli nějaké podcenění, fakt nevím.“