Barcelona se rozstřílela, Veselý se Satoranským pomohli k triumfu

  23:20
I díky 12 bodům Jana Veselého a sedmi bodům Tomáše Satoranského vybojovali basketbalisté Barcelony v Eurolize cenné vítězství nad Olympiakosem Pireus. Řecký tým doma zdolali 98:85 a v neúplné tabulce jsou třetí s bilancí 10 výher a pěti porážek.

Jan Veselý z Barcelony smečuje během zápasu s Olympiakosem. | foto: Josep LAGO / AFP Profimedia.cz

Barcelona vyhrála pátý zápas v řadě, z toho potřetí za sebou uspěla v Eurolize. Hlavním střeleckým tahounem týmu byl Will Clyburn, který proměnil sedm z deseti trojek a nasbíral 28 bodů. Kevin Punter se zastavil na 24 bodech. Za bronzový celek minulého ročníku Olympiakos dal 22 bodů Saša Vezenkov.

Partizan Bělehrad smazal v derby s Crvenou zvezdou manko 16 bodů a zvítězil 79:76. Duane Washington Jr. se o to zasloužil 25 body, Isaac Bonga přispěl k výhře 16 body a 11 doskoky. Tabulku vede Hapoel Tel Aviv, který zvítězil v Boloni nad tamním Virtusem 79:74.

Euroliga basketbalistů

15. kolo

FC Barcelona - Olympiakos Pireus 98:85 (za domácí Veselý 12 bodů, 4 asistence, 3 doskoky, Satoranský 7 bodů, 6 doskoků, 4 asistence)
Dubaj BC - Bayern Mnichov 89:88
AS Monako - Fenerbahce Istanbul 86:92
Partizan Bělehrad - Crvena zvezda Bělehrad 79:76
Virtus Boloňa - Hapoel Tel Aviv 74:79

Tabulka:

1.Hapoel Tel Aviv1511473,3
2.Valencie BC1510566,7
3.FC Barcelona1510566,7
4.Fenerbahce Istanbul149564,3
5.AS Monako159660
6.Žalgiris Kaunas159660
7.Crvena zvezda Bělehrad159660
8.Panathinaikos Atény159660
9.Real Madrid159660
10.Olympiakos Pireus148657,1
11.Olimpia Milán158753,3
12.Dubaj BC157846,7
13.Virtus Boloňa157846,7
14.Partizan Bělehrad156940
15.Paris Basketball1551033,3
16.Maccabi Tel Aviv1551033,3
17.Baskonia1551033,3
18.Bayern Mnichov1551033,3
19.Anadolu Efes Istanbul1551033,3
20.ASVEL Lyon-Villeurbanne1531220
13. prosince 2025

