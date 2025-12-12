Barcelona vyhrála pátý zápas v řadě, z toho potřetí za sebou uspěla v Eurolize. Hlavním střeleckým tahounem týmu byl Will Clyburn, který proměnil sedm z deseti trojek a nasbíral 28 bodů. Kevin Punter se zastavil na 24 bodech. Za bronzový celek minulého ročníku Olympiakos dal 22 bodů Saša Vezenkov.
Partizan Bělehrad smazal v derby s Crvenou zvezdou manko 16 bodů a zvítězil 79:76. Duane Washington Jr. se o to zasloužil 25 body, Isaac Bonga přispěl k výhře 16 body a 11 doskoky. Tabulku vede Hapoel Tel Aviv, který zvítězil v Boloni nad tamním Virtusem 79:74.
Euroliga basketbalistů
15. kolo
FC Barcelona - Olympiakos Pireus 98:85 (za domácí Veselý 12 bodů, 4 asistence, 3 doskoky, Satoranský 7 bodů, 6 doskoků, 4 asistence)
Tabulka:
|1.
|Hapoel Tel Aviv
|15
|11
|4
|73,3
|2.
|Valencie BC
|15
|10
|5
|66,7
|3.
|FC Barcelona
|15
|10
|5
|66,7
|4.
|Fenerbahce Istanbul
|14
|9
|5
|64,3
|5.
|AS Monako
|15
|9
|6
|60
|6.
|Žalgiris Kaunas
|15
|9
|6
|60
|7.
|Crvena zvezda Bělehrad
|15
|9
|6
|60
|8.
|Panathinaikos Atény
|15
|9
|6
|60
|9.
|Real Madrid
|15
|9
|6
|60
|10.
|Olympiakos Pireus
|14
|8
|6
|57,1
|11.
|Olimpia Milán
|15
|8
|7
|53,3
|12.
|Dubaj BC
|15
|7
|8
|46,7
|13.
|Virtus Boloňa
|15
|7
|8
|46,7
|14.
|Partizan Bělehrad
|15
|6
|9
|40
|15.
|Paris Basketball
|15
|5
|10
|33,3
|16.
|Maccabi Tel Aviv
|15
|5
|10
|33,3
|17.
|Baskonia
|15
|5
|10
|33,3
|18.
|Bayern Mnichov
|15
|5
|10
|33,3
|19.
|Anadolu Efes Istanbul
|15
|5
|10
|33,3
|20.
|ASVEL Lyon-Villeurbanne
|15
|3
|12
|20