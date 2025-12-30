Barcelona si v Eurolize pokazila závěr roku, Satoranskému s Veselým se nedařilo

Barcelona zápas ztratila v prvním poločase, ve kterém nabrala manko až 21 bodů a na návrat do utkání se nevzmohla. V soutěži prohrála podruhé za sebou a pokazila si jinak povedený závěr roku. Z posledních dvanácti soutěžních zápasů to byly jediné nezdary barcelonského klubu. Právě Monako odsunulo Barcelonu na šesté místo v tabulce.
Euroliga basketbalistů - 19. kolo:
FC Barcelona - Monako 74:90 (za domácí Satoranský 2 body, 4 doskoky a 4 asistence, Veselý 0 bodů, doskoků i asistencí), Valencie - Partizan Bělehrad 86:73, Hapoel Tel Aviv - Žalgiris Kaunas 80:93, Villeurbanne - Paříž 94:89.